Оказалось, что психическое и физическое здоровье недавно разведенных людей было хуже, чем у основной группы населения.

Психическое и физическое здоровье недавно разведенных было хуже, чем у основной группы населения, и что более высокий уровень конфликтов предсказывал ухудшение психического здоровья, независимо от других факторов.

Читайте такжеУченые выяснили, через сколько времени человек станет счастливым в бракеОб этом свидетельствуют выводы исследования, представленные в журнале Frontiers in Psychology, передает medikforum.

«Предыдущие исследования не изучали последствия развода без продолжительных периодов разлуки, имевших место до развода», - рассказывает профессор Герт Халд из Копенгагенского университета в Дании.

Ученые сосредоточились на изучении пар, которые в среднем получали развод в течение пяти дней после подачи заявления. Использовались данные 1,8 тыс. недавних разводов. Бывшие пары заполнили анкеты о своем прошлом, состоянии здоровья и разводе.

Ученые установили, что у мужчин более высокий заработок и молодой возраст предсказывали лучшее физическое здоровье, в то время как рождение большего числа детей, появление нового партнера и даже большее количество предыдущих разводов были связаны с лучшим психическим здоровьем.

У женщин более высокий заработок, новый партнер и меньшее количество разводов в прошлом были связаны с улучшением физического здоровья, в то время как начало развода и появление нового партнера предсказывали улучшение психического здоровья.

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Автор: УНИАН