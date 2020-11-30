Психическое и физическое здоровье недавно разведенных было хуже, чем у основной группы населения, и что более высокий уровень конфликтов предсказывал ухудшение психического здоровья, независимо от других факторов.
Читайте такжеУченые выяснили, через сколько времени человек станет счастливым в бракеОб этом свидетельствуют выводы исследования, представленные в журнале Frontiers in Psychology, передает medikforum.
«Предыдущие исследования не изучали последствия развода без продолжительных периодов разлуки, имевших место до развода», - рассказывает профессор Герт Халд из Копенгагенского университета в Дании.
Ученые сосредоточились на изучении пар, которые в среднем получали развод в течение пяти дней после подачи заявления. Использовались данные 1,8 тыс. недавних разводов. Бывшие пары заполнили анкеты о своем прошлом, состоянии здоровья и разводе.
Ученые установили, что у мужчин более высокий заработок и молодой возраст предсказывали лучшее физическое здоровье, в то время как рождение большего числа детей, появление нового партнера и даже большее количество предыдущих разводов были связаны с лучшим психическим здоровьем.
У женщин более высокий заработок, новый партнер и меньшее количество разводов в прошлом были связаны с улучшением физического здоровья, в то время как начало развода и появление нового партнера предсказывали улучшение психического здоровья.
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