Заняться сексом перед камином может позволить себе не каждый, поэтому предлагаем несколько советов, чтобы окончательно не замерзнуть этой зимой.

Зимой, когда за окном мороз и снег, дома хочется тепла, уюта. А вечера становятся романтичнее, если зажечь свечи и приготовить ароматный глинтвейн. Это время - прекрасная возможность разжечь огонь страсти в ваших отношениях.

Предлагаем несколько советов, которые помогут улучшить вашу сексуальную близость и окончательно не замерзнуть этой зимой.

Свечи

Тусклый свет, который рассеивается, обладает успокаивающим эффектом. Свечи ассоциируются с романтикой. При таком освещении вы сможете смотреть в глаза партнеру и в то же время не стесняться.

Теплые носки

Даже ученые убеждены, что носки важны не только для сохранения тепла, но и для достижения оргазма! Носки ассоциируется с комфортом, а эта эмоция лишает тревожности. Показатели достижения женщинами оргазма увеличились на 30% после того, как они стали надевать во время секса носки!

Толстое одеяло

Спрячьтесь под просторное толстое одеяло – это быстро обеспечит тепло вашим телам. А еще много интересного можно делать под одеялом, в темноте и вдвоем!

Дневной секс

Зимой и осенью именно днем у людей повышается уровень тестостерона, что способствует подъему либидо и обострению всех ощущений.

Горячий напиток

Выпейте горячего чая/какао/глинтвейн перед сексом. Это согреет вас не только снаружи, но и внутри. Также это может понадобиться во время ласк: влажное тепло рта подарит мужчине незабываемые ощущения во время орального секса.

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Масло для тела

Зимой кожа быстро сохнет и становится грубой, поэтому ее нужно регулярно увлажнять. Превратите этот полезный ритуал в эротическую игру.

Физическая активность

В осенне-зимний период сексуальная активность заметно снижается. Оказывается, недостаток солнечного света в эти сезоны влияет на гормональный фон таким образом, что чувствительность эрогенных зон снижается. Холод и перепады давления приводят к сонливости и усталости, а когда ты устала, сексом заниматься не очень хочется... Энергии становится еще меньше, если нет движения! Поэтому не забрасывайте занятия фитнесом, практикуйте прогулки и другие физические нагрузки. Это особенно касается мужчин - спорт и фитнес будут усиливать сексуальное желание.

Витамины

Снижение запаса витаминов негативно влияет на позитивный настрой и сексуальную активность. Ограничьте употребление спиртного, а вместо сладкого рекомендуется перейти на сухофрукты, орехи и цитрусовые. Мужчинам перед запланированным сексом можно посетить баню или сауну, но не перегреваться.

Цвет и настроение

Окружите себя теплыми цветами: красный, оранжевый, желтый. Они улучшают настроение и повышают уровень энергии и сексуальной активности в холодный период.

Не бойся экспериментировать! Зима - это не повод, чтобы отказываться от интимных удовольствий со своим партнером. Наш совет прост: меньше одежды и больше страсти.

Напомним, врач-психотерапевт, сексолог Елена Голоцван в интервью УНИАН рассказала, стоит ли заниматься сексом в новогоднюю ночь, или лучше такой досуг отложить "на после".

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Автор: Виолетта Орлова