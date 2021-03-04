На первом месте оказался стон.

Представители сайта знакомств Saucy Dates опросили около 5 тыс. своих пользователей, чтобы узнать, что именно им нравится слышать во время секса.

Читайте такжеНазваны четыре секс-трюка, которыми можно удивить парня В исследовании приняли участие мужчины и женщины всех возрастов, социального статуса и национальности.

В статистике отмечается, что рейтинги мужчин и женщин совпали, и это не может не радовать, поскольку это означает, что между ними гораздо больше общего, чем может показаться. Разница заключается лишь в процентах, передает cosmo.com.ua.

Рейтинг звуков и фраз, которые хотят слышать мужчины:

1 место: стон (90,5% мужчин)

2 место: непристойности (76,8%)

3 место: тяжелое дыхание (60,1%)

4 место: крик (51,4%)

5 место: ругань (38,6%)

6 место: писк (27,9%)

7 место: тишина (8,3%)

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Автор: УНИАН