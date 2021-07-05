Психотерапевт Роман Мельниченко: Если в паре нет страстного секса, пара обречена закончиться

Психотерапевт, автор нового психологического метода "Психотерапия потенциала", эксперт по отношениям Роман Мельниченко рассказал УНИАН, чем плохи "традиционные семейные ценности", как брак превратился в моногамную принудиловку, почему ревность мешает даже полигамным отношениям и какие отношения точно закончатся разводом.

«Хорошее дело «браком» не назовут». Что сказали бы убежденным в правдивости поговорки?

Слово «брак» происходит от «брать» (брать в жены), никакой аналогии с «бракованным» не имеет. Это патриархальное слово появилось в русском языке с приходом христианства. До этого использовалось старославянское «слюб» («шлюб» в украинской интерпретации) – означало сексуальную связь между мужчиной и женщиной, после которой они становились мужем и женой. С приходом христианства пришло упорядочивание отношений. Брак перестал быть свободным союзом мужчины и женщины, которые выбрали друг друга, а стал принудительной моногамией.

Не хотеть когда-либо вступить с партнером в официальный брак – нормально?

Это наше естественное биологическое состояние. Брак – это изобретение общества, которое регламентировало половые отношения между людьми для продолжения рода и лучшего выживания потомства. В принудительной моногамии никого не интересует, хорошо ли мужчине и женщине в отношениях. Важно, как они справляются с ролью родителей. Женщина рожает – отлично. Мужчина не бросает детей – хорошо. В этом, если упростить, суть принудительной моногамии.

Нашей биологической природе не свойственна принудительная моногамия. Мы, Homo sapiens, относимся к видам со сложным сексуальным и агрессивным поведением. Одни люди более склонны к отношениям с одним партнером, а другие - со многими. Мы не моногамны и не полигамны, а где-то посередке - сегодня это называется серийная моногамность (один партнер за раз). То есть, если я влюбился в кого-то, никто другой в этот момент не нужен. Большинство из нас серийно моногамны. Но есть люди, которые могут влюбляться сразу в нескольких. Это и называется полиамория.

Стоит ли предполагать, что от брака многих удерживают общественные установки - нужно найти «половинку»? Люди попросту боятся ошибиться.

Такие люди могут быть. Но нужно сказать, что установки про «предназначенную судьбой половинку» - миф, не имеющей ничего общего с реальностью.

Когда я влюбляюсь в человека, он и есть моей половинкой в этот момент. Причем, выбирает человека наша биологическая природа. Бывает, приходят клиенты и говорят: «Влюбляюсь в «плохишей»». Психотерапия позволяет понять - это следствие воспитания, эмоциональных травм, или биологическая природа человека. Человек - заложник биологической природы. Поэтому влюбляется в тех, кто ему нравится.

Официальных браков в нашей стране все меньше. Это проблема?

Действительно, если сравнивать с 90-ми годами, украинцы вступают в брак в три раза меньше. В мире численность браков тоже падает. Но катастрофы нет, ведь отношения между мужчинами и женщинами не иссякают. Люди встречаются, живут вместе. Средняя продолжительность отношений пары в браке или вне брака одинаковая - от 3 до 5, до 7 лет.

Более того, согласно Семейному кодексу Украины, если мужчина и женщина живут одной семьей, но не пребывают в зарегистрированном браке, то приобретенное в союзе имущество принадлежит обоим на правах общей собственности. Алименты на ребенка, в случае расставания, платятся так же, как если бы пара была в браке.

На ваш взгляд, в будущем официальные браки исчезнут?

Как форма принудительной моногамии, уже исчезают. Опять-таки, в этом нет трагедии. Доминирование мужчин, принудительная моногамия - все это было частью старого патриархального общества, которое гибнет. Если вернется патриархат - все вернется.

Конечно, часть общества живет старыми установками и у них остается принудиловка. Но новое общество ее не принимает. Поэтому брак, как принудительное обязательное действие для мужчины и женщины, чтобы заниматься сексом, жить на общей территории и воспитывать детей - исчезает. Если все будет так идти дальше, брак упростится, его философия изменится. Будет легко создавать и расторгать брак. Он станет свободным выбором людей. На самом деле, это уже происходит. Кто хочет - вступает в брак. Кто не хочет - не вступает.

При этом, у нас все еще выступают против браков ЛГБТ-людей. Правильно ли понимаю, что все процессы у нас проходят медленнее, чем в остальном мире?

Мы были более изолированы от происходящих в мире процессов, но сейчас догоняем. Большинство людей старшего возраста не изменят взгляды. Но все, кто будет рождаться, будут синхронизированы с более свободными ценностями. Свободными - не значит более развратными. Свободные - это более соответствующие нашей природе.

Что касается ЛГБТ-людей, то их количество не меняется на протяжении истории человечества. Около десяти процентов людей стабильно были другой сексуальной ориентации. Наша сексуальность сложная, соответственно, принятие биологической природы приводит к большей свободе. Вот что происходит сегодня.

Какие формы отношений выходят в Украине на передний план?

Всегда были гомосексуальные союзы, но эта нормальная форма отношений все еще не легализована. Полиаморных любовных отношений много, хотя часто люди их так не идентифицируют. Например, вы живете с мужчиной и у вас все хорошо с ним. При этом, у вас есть стабильный любовник, с которым тоже все хорошо. Вот это и есть полиамория в более-менее чистом виде. Конечно, в «треугольнике» кто-то может не быть полиаморным, такое сплошь и рядом.

То, что можно называть «многоженство» или «многомужество» - тоже полиамория. У меня в терапии были трио, где живут вместе два мужчины и женщина, или две женщины и мужчина. Возможны тройные союзы, где кто-то бисексуален, кто-то гомосексуален, а кто-то гетеросексуален.

Замечу, что полиамории и другим формам отношений мешает ревность. Устранить ее невозможно, ведь это часть нашей природы. Homo sapiens очень ревнивы. Часть людей с пониженной ревностью биологически, часть - с очень высокой. Большинство – cо средней, поэтому люди чаще прощают измены.

Из-за ревности настоящая полиамория встречается редко. Говорю о союзах, где и моя, и твоя ревность настолько низкие, что я разрешаю тебе отношения с другими, а ты - мне. Большинство людей легко выступают «за» полиаморию для себя, но хотят преданности от партнера.

Если у человека любовник или любовница, потому что в паре «не все хорошо» - это…

Не полиамория. Человек любит любовника или любовницу, с которым строит отношения, а с партнером в паре по какой-то причине не хочет или не может разойтись. По сути, он в ловушке.

Насколько мешает развитию новых форм отношений в нашем обществе приверженность так называемым традиционным семейным ценностям?

Конечно, мешает. Но замечу, что большинство оправданий: «Я против, так не принято, а как же традиционные ценности», - объясняются ревностью. Мы против, потому что ревнуем. Это часть природы. А какой конструкт поставим сверху, как объясним позицию «против» - каждый выбирает сам. Я просто за то, чтобы не врать себе.

Кстати, если в терапии удается дойти до биологической природы человека, он испытывает облегчение. Ему больше не нужно придумывать объяснения, ссылаться на ценности и т.д. Он понимает, что просто не хочет ни с кем делить партнера. Если потом честно скажет об этом партнеру, все будет проще. Тогда второй человек или соглашается на это, или уходит.

Почему сохраняется давление на тех, кто не хочет вступать в брак? Кажется, что в глазах общества лучше жениться и развестись, чем вообще не жениться.

Давление идет от людей, которые ранее сами такому поддались. Плюс, может исходить от старшего поколения, ведь во времена их молодости правила игры были таковы, они им понятны. К этому нужно относиться философски, ведь старшее поколение не переделаем.

В современном подходе есть индивидуализм и гедонизм. Раньше смысл жизни человека лежал за пределами его счастья: «Нужно терпеть ради детей...». Сегодня вступаем в отношения, чтобы быть счастливыми. Если люблю человека и счастлив с ним, то я буду с ним вместе. Захотим детей, значит, будем рожать. Не люблю человека и несчастлив – не буду с ним. И не важно, состоим мы в браке или нет.

Почему, несмотря на высокий уровень разводов и развитие других форм отношений, пары все равно вступают в брак и верят, что именно они будут жить «долго и счастливо»? Эта вера - что это?

Инфантильная позиция человека, который боится потерять контроль над жизнью. Мы используем веру во что-то стабильное, чтобы компенсировать страхи и тревогу. Иногда этот подход нужен в жизни, но точно не в браке.

В браке нужно быть настроенным прикладывать усилия, чтобы продлевать отношения. Также важно понимать, что любые отношения закончатся. Может случиться что-то, не зависящее от нас, из-за чего мы расстанемся с партнером. Человек может умереть. Понимая, что все заканчивается, мы настроены бороться за отношения, иногда прощать партнера, решать конфликты, получать удовольствие от отношений.

В целом хорошая сегодняшняя парадигма - «отношения для счастья» - плоха тем, что люди не хотят прикладывать усилия. Считают, что должно быть хорошо по умолчанию. Это неправда. По умолчанию хорошо только на стадии влюбленности, а она быстро проходит.

Влюбленность живет три года?

Если вы влюбились впервые, может длиться и четыре, и пять лет. Но мозг привыкает к состоянию влюбленности и выбросу дофамина, со временем у него развивается толерантность - ему уже нужно больше, чтобы добиться того же эффекта. Поэтому с каждым разом стадия влюбленности все короче. В итоге, можно, как Казанова, постоянно искать этот «наркотик», но уже не находить.

Тоже самое происходит, когда человек выпивает алкоголь или принимает наркотик. Мозг сопротивляется зависимости, вырабатывает толерантность. Чтобы был прежний эффект, нужно пить и принимать все больше.

Есть мнение, что психически здоровый человек со стабильной психикой в состоянии всю жизнь прожить с одним партнером. Что об этом думаете?

В процессе жизни люди меняются. Человек рядом с нами может пережить трансформации и стать не тем, кого мы полюбили. Если полюбить этого нового человека здоровый человек не в силах, отношения его больше не удовлетворяют, то он должен уйти из отношений. Мы видим из практики, что созависимые люди - нездоровы. Они несчастливы, но живут в плохих отношениях всю жизнь.

Если оба человека здоровы, то, когда между ними случаются конфликты, они их решают. Они могут принять изменения партнера в течение жизни, могут заново влюбиться в этого человека, соответственно, такие отношения могут длиться. Эти люди могут прожить вместе всю жизнь.

Что делает брак или партнерские отношения счастливыми?

Нет смысла выделять брак, ведь главное - это отношения. Брак - просто еще одна форма. Есть много универсальных критериев, определяющих успех или неуспех отношений. Но если все очень упростить, то можно свести к следующему.

Во-первых, отказаться от мифов про идеального партнера и идеальные отношения. Их нет и не будет. Принять это сложно, ведь мы живем в инфантильной культуре, где Голливуд рисует любовь как «волшебную и легкую сказку». В итоге, требуем от человека быть идеалом, не требуя того же от себя.

Во-вторых, учиться конфликтовать с партнером. А конфликт неизбежен. Все строится через конфликт. Конфликт - это не ссоры и не драки. Это когда не совпадают наши «хочу», когда мы чем-то недовольны, не принимаем что-то друг в друге. Нужно учиться правильно конфликтовать, чтобы постоянно сонастраиваться друг с другом.

В-третьих, сильно озаботиться, чтобы в паре была очень качественная сексуальная жизнь. В зависимости от возраста партнеров, от проведенного вместе времени может быть от 70% до 90% обычного рутинного секса. Но также должно оставаться от 10% до 30% страстного секса. Если его нет - пара обречена закончиться. Над этим нужно работать. Страстный секс у пары, у которой прошел этап влюбленности - дело направленных усилий.

В-четвертых, постоянное развитие себя и раскрытие своего потенциала, как лучшего партнера. Идеального партнера нет, но нужно стремиться быть максимально хорошим партнером. Следить за своим физическим состоянием, здоровьем, психическим развитием, моральной стороной, интеллектуальной и т.д. Все это формирует вашу ценность на рынке отношений.

Нужно ли молодым супругам бояться развода?

В Украине около 65% пар распадаются. То есть, вступив в брак, вы в зоне риска на 65%. Вы должны это знать.

Если не раскрывать свой потенциал как партнера, не учиться конфликтовать, не переживать за вашу сексуальную жизнь, не отказаться от стереотипов и мифов – ваши отношения точно закончатся разводом. Чтобы этого не случилось, нужно делать то, что не делают другие - прикладывать усилия.

Также отмечу, что женщины чаще и больше инвестируют в отношения. Поэтому где-то 75% всех отношений у нас заканчивают женщины (в браке или вне брака). Они дают больше, чем получают, и в какой-то момент просто «перегорают».

Дайте краткое определение: «Удачный брак – это…».

Когда двое людей в нем действительно счастливы.

Когда я счастлив с тобой, а ты - со мной. При этом, когда возникают конфликтные ситуации, умеем их решать и преодолевать. Можем вместе выдерживать какой-то уровень стресса.

Ирина Петренко

Автор: Ирина Петренко

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter