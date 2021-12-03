Поддерживая контакты с бывшим партнером, женщина рискует испортить себе жизнь, потерять друзей и уважение близких.

Многие женщины после завершения отношений продолжают общаться с бывшим партнером. Им кажется, что в этом нет ничего плохого, но это не так. Психологи рассказали о том, почему запрещено дружить с бывшими.

Во-первых, таким образом женщина противоречит сама себе. Женщина рассталась, но постоянно находится рядом с бывшим мужем — встречается, общается, делится эмоциями и чувствами. Если это происходит крайне редко, и пара просто решили остаться друзьями, это нормально. Если же пара под дружбой маскируете что-то другое, это выйдет женщине боком, пишет nashamama.

Кроме этого, женщина не сможет начать новые отношения. Очень сложно войти в нормальные отношения с новым мужчиной, когда на горизонте постоянно появляется бывший. Он и вовсе может начать мешать женщине, ревнуя к новому избраннику. Ни один мужчина не захочет строить отношения с женщиной, которая постоянно общается с бывшим.

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К тому же сама женщина будет ревновать его, если экс-супруг первый найдет новую пассию. Такое бывает не всегда, но в подавляющем большинстве случаев. Выхода два - либо прервать дружбу и показать мужчине, что женщина ревнует, либо держать все в себе, что не самое лучшее для здоровья.

Также, общаясь с бывшим, женщина может потерять подруг. Если женщина поддерживает дружеские отношения с бывшим, ее друзья могут смотреть на это негативно. Если женщина станете много времени проводить с бывшим, предпочитая быть с ним чем с друзьями, последние точно на это обидятся.

Словом, у дружбы с бывшим одни минусы. При этом совершенно не важно, женщина все еще его любит, или чувства исчезли. Лучше свести встречи и общение с ним к минимуму, потому что так будет лучше для всех, особенно для женщины.

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Автор: Виолетта Орлова