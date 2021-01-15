Психолог Юлия Дамочкина: Спасать отношения сексом - то же, что пытаться ехать на одном колесе автомобиля

Почему карантин – не самое лучшее время для выяснения отношений в паре, насколько нормально «мириться» сексом и как вообще правильно ссориться, в интервью УНИАН рассказала психолог Юлия Дамочкина.

В период локдауна многие пары сталкиваются с кризисом в отношениях. Неужели всему виной постоянное совместное времяпровождение?

Конечно, нет. Это было бы слишком просто. Хотя часть правды в таком мнении есть. Из практики семейного консультирования я наблюдаю две важные причины: люди не умеют общаться, и мы плохо знаем себя и свои потребности. Все же слышали, что для взаимопонимания и гармонии в паре нужно разговаривать? Но мало кто осознает, что важен не сам факт разговора, а то, что мы говорим и как. Если мы в разговоре постоянно жалуемся и выдвигаем претензии, критикуем партнера и сливаем свое недовольство, это не диалог, это война. Если есть повышенный тон, крик и сильные эмоции - тоже война. Все это разрушает отношения.

Нам нужно учиться управлять своими эмоциями и доносить мнение в понятной форме. И тут возникает вторая трудность: мы не знаем, чего хотим, что нам нужно от партнера на самом деле.

Приведу пару примеров. Мужчина хочет встретиться с друзьями, а женщина устраивает скандал, мол, я тебе не нужна, только бы по друзьям ходить. В чем конфликт? Мужчины скажут, что она истеричка, а женщины - что он бесчувственный подлец. Что на самом деле? С друзьями мужчина удовлетворяет ряд важных для себя потребностей - общие интересы, позитивные эмоции, понимание. В то же время, у женщины есть потребность в его внимании, времени вместе - так она чувствует любовь и заботу. По факту, никто не хочет плохого партнеру, но каждый хочет хорошего себе. Диалог в паре работает, когда партнеры могут договориться об удовлетворении потребностей каждого. А когда каждый тянет одеяло на себя, игнорируя потребности второго, тогда происходят конфликты.

Хорошо, но есть еще один аспект: когда пара постоянно находится вместе дома, очень сложно не замечать недостатки партнера. И тогда, вероятно, скандала не избежать.

Недовольство партнером возникает, когда есть недовольство собой. Часто родители нас критикуют и требуют быть послушными, хорошими, удобными. Вырастая, мы делаем с собой то же самое: у нас внутри поселяется критик, который вечно чем-то недоволен. Если мы зацикливаемся на недостатках партнера, то часто не видим его как личность. Мы придумали идеальный образ и ждем, что партнер им станет. Идеальных людей нет, мы и сами не идеальны. Задача - разделить придуманный образ в своей голове и реального человека. Принять, что у всех есть недостатки, и у себя тоже. Учиться строить отношения с реальным человеком, а не идеальным образом. Идеальных партнеров не существует, есть подходящие лично нам или нет.

А как правильно себя вести во время ссоры, чтобы отношения не пришли к финалу?

Не решать вопросы на эмоциях. Это не работает. За эмоции и логическое мышление отвечают разные участки головного мозга. Анатомически человеку сложно чувствовать и принимать взвешенные решения одновременно. Поэтому разговор - только в спокойном состоянии. Ну, или на том уровне эмоций, когда мы еще можем их контролировать.

Говорить только о себе: «Я чувствую», «Мне сложно». Потому что форма «ты» всегда воспринимается, как нападение. Критика, упрек, недовольство дают партнеру понять, что он - причина проблемы. Тогда он вынужден либо оправдываться, либо нападать в ответ. Ни первое, ни второе не ведет к комфортному решению вопроса.

Говорить и просить о своих желаниях. «Мог бы ты, пожалуйста (сделать что-то конкретное)…», «Для меня ценно, что ты (делаешь вот это конкретное действие)…». Партнер не умеет читать наши мысли. А когда мы не говорим, чего конкретно хотим от него, он делает что-то свое. Это может спровоцировать новый конфликт, если он вдруг «не угадал».

И все это даст результат?

Нужно говорить без эмоций, говорить о себе, сказать о своем желании/потребности. Также важно учитывать потребности партнера, а не только ждать и просить чего-то для себя. «Я понимаю, что ты давно не виделся с друзьями и хотел бы отдохнуть/расслабиться (учитываем потребности партнера). В то же время, для меня важно проводить время вместе, ведь так я чувствую себя любимой и значимой для тебя (говорим о себе, своих чувствах и потребностях). Могли бы мы запланировать следующие выходные только вдвоем и съездить за город на пикник? (озвучиваем конкретное желание как способ удовлетворить свою потребность)».

Есть какие-то действенные практики, как переключиться со ссоры на что-нибудь другое?

Если переключиться со ссоры на что-то другое, конфликт останется нерешенным и очень скоро снова возникнет.

Что действительно работает? - Нужно договориться не ссориться дома. Да, вот прямо взять это за правило: ссоримся только на улице. Поэтому, когда зреет конфликт, одеваем спортивный костюм, кроссовки и выходим из дома. «Так нам же перехочется!», - скажут многие. И будут правы. Зато вы точно поговорите спокойно и конструктивно.

Когда эмоции сильные и хочется наговорить кучу гадостей, лучше уединиться и написать все свои чувства на бумаге. Поверьте, все сказанное партнер никогда не забудет и в таких срывах мы разрушаем отношения. А бумага все стерпит.

Сбавить эмоциональный градус и сосредоточиться помогает дыхание. Дышите и наблюдайте за вдохом и выдохом. Сделайте упражнение «Квадратное дыхание»: 4 секунды вдох - 4 секунды пауза - 4 секунды выдох - 4 секунды пауза.

Другая сторона локдауна - это виртуальные отношения. Как быть парам, которые не могут находиться вместе?

Поддерживать эмоциональный контакт любым способом. Их много: переписка, фото, видеозвонки, подарки с доставкой, в т.ч. еда, цветы, маленькие сюрпризы.

После первого жесткого карантина в Украине в прошлом году, многие столкнулись с кризисом в отношениях. Можно ли его предотвратить?

Кризис - это время для изменений, точка, в которой старое поведение не работает, а новое нужно найти. Кризисы неизбежны, потому что человек - это динамический процесс. Мы можем встретить человека, мнение которого навсегда изменит нашу жизнь. Вчера мы работали в офисе, а сегодня ушли на фриланс - нам ведь нужно совсем иначе мыслить. Кризис - это переход от старого к новому. Предотвратить его, похоже, невозможно. А вот успешно пройти и выйти на новый, другой уровень - вполне реально.

Если кризис предотвратить нельзя, то как потом справляться со стрессом?

Для начала - банальные вещи, которые большинство из нас игнорируют: режим питания и сна, без этого все остальное не работает. Также важен баланс работа/отдых: делаем перерывы, планируем рабочий день. Не менее важны позитивные эмоции и занятие делом, которое доставляет удовольствие: хобби, творчество, спорт, прогулка, рисование, бокс - каждому свое. Дыхательные техники и медитации дают потрясающий эффект в борьбе со стрессом.

А если бурная ссора, а потом бурный секс? Как вы считаете, это хорошо или плохо?

Если пара не видит в этом проблемы, значит ее нет. А если бурная ссора стала необходимым условием для бурного секса и все отношения - это сплошные бурные ссоры, то имеет смысл задаться вопросом, о чем же на самом деле эти отношения. Когда не хватает эмоций в обычной жизни, некоторые получают их таким вот способом. Есть еще варианты и они не такие стрессовые.

Можно ли вообще с помощью секса решить проблемы в отношениях?

Однозначно нет. Отношения - это многогранная система, как бриллиант. Секс - это одна грань. Да, она очень важная, но далеко не единственная. Спасать отношения сексом - то же самое, что пытаться ехать на одном колесе автомобиля.

Диана Могилевич

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