Психолог Юлия Дамочкина: Если секс – это все «самое ценное» в паре, то манипуляция сексом – единственный рычаг управления партнером

Стоит ли использовать секс в качестве «оружия» для достижения каких-либо целей, кто чаще манипулирует близостью – мужчины или женщины, и почему у украинцев так много проблем в интимной сфере в интервью рассказала психолог Юлия Дамочкина.

Довольно часто, для манипуляции партнером ради достижения какой-то цели, люди используют секс в качестве «оружия». Какие в таком поведении подводные камни?

Здесь есть подводные камни, о которых женщина даже не подозревает. Манипуляция - это способ получить желаемое через подавление потребностей партнера: «Если ты не даешь мне то, что важно мне, я не дам тебе то, что важно тебе». Тогда отношения превращаются в некий бартер и один из товаров - секс, понимаете? Он перестает быть формой близости, интимной коммуникацией, превращаясь в нечто, что нужно заслужить хорошим поведением. Мне это напоминает отношения мамы и непослушного ребенка. А маму мужчина не может хотеть, это неестественно. Поэтому манипуляция сексом - часто путь к его исчезновению в паре.

По вашим наблюдениям, кто чаще манипулирует сексом - женщина или мужчина?

Это мало зависит от пола, больше от психологической зрелости человека. Манипуляция всегда идет из слабости, неумения договориться, желания контролировать и управлять, подчинять и подавлять. А теперь давайте представим, как бы мы себя чувствовали, если бы это все делали с нами - подавляли, ограничивали, ставили условия и требования. Конечно, хочется вырваться из таких отношений, но большинство все-таки выбирает терпеть и страдать. Вот почему так много несчастливых пар и такая грустная статистика разводов.

В соцсетях и на разных форумах о манипуляциях такого рода чаще пишут женщины. То есть, это стереотип?

Думаю, что да. Но если женщина так поступает, возможно, в такой паре секс - это все ценное, что она дает мужчине. Единственный рычаг управления. Отношения построены не на любви.

Согласна, что не всем придется по душе такое отношение. А как правильно реагировать на манипуляции, чтобы не разразился скандал?

Разговаривать, называть вещи своими именами: «Ты лишаешь меня секса в наказание за то, что веду себя иначе, чем бы тебе хотелось? Давай подумаем, к чему нас это приведет в будущем. Есть ли другой способ договориться и решить возникшую проблему?».

Читала в Сети жалобы женщин, что мужчины заставляют их заниматься сексом. В результате появляется отвращение к этому интимному процессу.

Конечно. В сексе это работает так же, как и в других сферах жизни. Представьте, если вас заставляют делать то, чего не хочется. В какой-то момент это начнет вызывать раздражение, потом отвращение. Важно учитывать, что секс - не только физиология, а и эмоции, чувства. Когда он неприятен или без желания, то ассоциируется с негативом и болью.

Чем вообще обусловлена сексуальная активность? Правда ли, что мужчины более активны в этом плане?

Нет. Сексуальная активность обусловлена физиологией у обоих полов. Плюс уровень стресса, образ жизни, общее состояние здоровья и много других факторов. Есть такое понятие как половая конституция - это индивидуальная потребность в количестве секса у человека. Можно провести аналогию с едой: одним для насыщения достаточно легкого салата, а другим - первое, второе, десерт и компот.

Половая конституция бывает трех типов: сильная, средняя и слабая. Это физиология, как и цвет глаз - голубые, карие, серые. Бывают женщины с сильной половой конституцией (ПК), и тогда им нужно чаще и больше. Так же есть и мужчины со слабой ПК - у них потребность в сексе будет редкой (от раза в неделю до раза в полгода). Все это - норма. Просто у каждого своя.

А что тогда делать парам, у которых разный уровень либидо?

Либидо - это сексуальное желание, на него можно влиять. У одного и того же человека либидо может быть выше, когда он выспался, и ниже, когда испытал стресс. Другое дело - половая конституция. Она не меняется, как и цвет глаз. И тогда уже нужно искать варианты для каждой пары отдельно. Сексолог подберет подходящие альтернативные формы близости, которые сгладят дисгармонию.

Есть люди, которые терпят секс по каким-то причинам. Чем это может быть опасно?

Это одно из самых плохих решений, которое имеет и психологические, и физиологические последствия. В большинстве случаев начинаются ссоры, конфликты, недопонимание, претензии и обиды, даже не связанные с сексом напрямую: не вынес мусорное ведро, не приготовила ужин и так далее. А в основе - недовольство сексуальной близостью.

На уровне физиологии возникают молочницы, циститы, сухость, сбивается менструальный цикл у женщин, не наступает желаемая беременность. У мужчин может ухудшаться или пропадать эрекция, как результат - синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи, занижение самооценки, потеря мотивации в других сферах жизни, например, страдают карьера, бизнес.

Как прийти с партнером к согласию в этом интимном вопросе?

Как и в целом к согласию - разговаривать. Говорить о своих чувствах, желаниях, фантазиях. Интересоваться мнением и желаниями партнера. Реализовывать те из них, которые нравятся обоим. А если что-то не получается, обращаться за помощью к сексологам и секс-педагогам. Сейчас сексуальное образование в большом ассортименте и на самые разные темы. Порно здесь не помощник, а может даже навредить, так как это постановочная съемка, где многие факты физиологии и процесса интимной близости искажены.

Еще один нюанс, который стоит проговорить: часто мужчины заявляют, что не хотят секса с презервативом, а женщины вынужденно соглашаются по тем или иным причинам, несмотря на то что может наступить беременность или заражение ИППП. Правильный ли это подход к сексу?

Конечно, нет. «Не те ощущения с презервативом» - это миф. А с болезнями или нежелательной беременностью «те» ощущения? Важно понимать, что презерватив - это забота о своем здоровье и будущем. Это уважение к партнеру и гарантия безопасности процесса. Как и предоставить справку об отсутствии заболеваний, передающихся половым путем, в начале интимных отношений. К сожалению, у нас это все еще звучит как дикость, хотя на кону - реальная угроза не только здоровью, а и жизни. Прерванный половой акт - не метод контрацепции, это игра в «русскую рулетку» - либо повезет, либо нет.

Как вы считаете, почему люди негативно относятся к презервативам?

Потому что есть множество мифов и нет культуры сексуальных отношений, где контрацепция, безопасность и принцип согласия - ключевые моменты. Если секс с презервативом некомфортен, это означает только одно - пара неправильно выбрала презерватив. Не тот материал или размер. И не всегда дело в презервативе. Бывает недостаточно прелюдии, и у женщины не хватает влагалищной смазки, отсюда дискомфорт, а списывают на презерватив.

Секс должен быть комфортным и безопасным. Но контрацепцией многие все еще не пользуются, полагаясь на волю случая и подвергая себя нежелательным последствиям.

Сейчас такой огромный ассортимент, можно выбрать на любой вкус и цвет (в прямом и переносном смысле). Нужно поэкспериментировать с фирмами, материалами изделия, размерами презерватива и выбрать наименее заметный в процессе, чтобы ощущения были те, а секс - безопасным и комфортным.

С точки зрения психологии, несовместимость в сексе может стать причиной разрыва отношений?

Так часто и происходит, потому что сексуально многие пары не образованы. Просто от незнания того, что делать и как решить вопрос правильно, они усугубляют ситуацию обидами, конфликтами и манипуляциями. Так вопрос не решается. Поэтому в какой-то момент, отчаявшись, пара решает расстаться или тот, кто устал терпеть, разрывает отношения.

Диана Могилевич

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