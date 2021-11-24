По словам эксперта, фантазии помогают избавиться от излишнего напряжения в теле, а вот поступки, которые нарушают права и границы других людей, могут привести к последствиям.

Любой человек хотя бы раз в жизни фантазировал. И сексуальные фантазии не являются исключением.

Известно, что у женщин и мужчин разные сексуальные фантазии. Но многие их стыдятся, считая низменными и недостойными себя.

Сексолог и психолог Татьяна Славина на своей странице в Instagram рассказала, что в мечтах представляется то, что невозможно озвучить из-за "порочности постыдных" мыслей.

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Каждый человек имеет право на любые фантазии, и ничего постыдного в этом нет! Эти фантазии потому и остаются у многих картинками, что в них живет наше альтер-эго, которое мечтает о групповом сексе или об интиме с представителем своего пола, а может быть о сексе на крыше небоскреба, или … возможны миллион вариантов!" - говорит эксперт.

А как насчет воплощения ваших фантазий в жизнь? Психолог уверена, что это вполне возможно с помощью сексуальных игр.

"А если фантазия недопустимая? Тогда стоит отделять фантазии от поступков. Представлять в своей постели вы имеете право кого угодно, но реализовывать сексуальные планы можно, если они не противоречат Уголовному Кодексу. Фантазии помогают избавиться от излишнего напряжения в теле, а вот поступки, которые нарушают права и границы других людей, могут привести к последствиям", - пишет Славина.

Если же вы чувствуете дискомфорт от "грешных" мыслей – обратитесь к сексологу или психотерапевту, работающему в этом направлении.

"Специалист поможет определить, что именно вызывает такие фантазии, найдет с вами истоки этого, и предложит вариант их сублимации, или возможного воплощения в основных деталях", - уверяет Славина.

Как писал УНИАН, 95% людей имеют сексуальные фантазии, причем женщины - чаще, чем мужчины. Психолог объяснила происхождение фантазий, что означает желание заняться сексом в людной локации.

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Автор: Виолетта Орлова