Чтобы забыть бывшего партнера нужно поработать над собой, чтобы осознать, что отношения вернуть невозможно.

Многие женщины на приеме у психотерапевта признаются, что не могут начать нормальных отношений, потому что до сих пор не отпускают из мыслей своего бывшего партнера.

Все потому, что женщина помнит, какой она была с мужчиной - счастливой, веселой, радостной. Она сохранила те чувства, которые с ним испытывала, и хочет их вернуть.

Незавершенный опыт. Например, было какое-то обещание, действие или договоренность, непрожитые чувства. Возможно, незавершенность в том, что девушка по-настоящему не осознала разрыв и продолжает жить в иллюзиях и не понимает, что отношения закончились. Она надеется, что их можно вернуть.

Недостаток веры в себя. Кажется, что лучших отношений уже не будет, это идеальный опыт, поэтому хотелось бы к нему вернуться.

Читайте такжеПсихолог рассказал, как безболезненно закончить роман: 8 советовЖалость к себе. "Я такая несчастная, никому больше не нужна". Здесь наблюдается низкая самооценка. Жалость к себе - это плохое чувство, которое ее убивает.

Слияние пары. Это когда в отношения вступают не два взрослых человека, а некие "половинки одного целого". Обычно эти "половинки" после разрыва не могут жить друг без друга.

Как с этим справиться рассказала психолог Наталья Ежова. По ее словам, во-первых, "нужно вернуться в себя и понять, что именно я переживала эти чувства, у меня они возникали. А если возникли с одним человеком, значит, возникнут и с другим".

"Второе - важно все-таки закончить прошлый опыт, понять, что вы разошлись, и вернуться невозможно. Пришло время смотреть только вперед, в будущее", - отмечает Ежова. Для этого, рекомендует психолог, нужно поработать со своей самооценкой, позаботиться о себе, чтобы "отрастить" эту "вторую половинку" и стать целостной личностью.

"И тогда к нам притянется такой же целостный человек", - отметила специалист, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова