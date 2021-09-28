Флиртовать точно полезно, потому что это игра, а игра – это одна из психологических потребностей человека. Но не является ли флирт изменой? Давайте послушаем мнение психолога.

Большинство женщин считает, что легкий флирт с коллегой, другом или соседом - пустяковая забава, которая никак не влияет на отношения с любимым человеком.

Однако психолог Мелани Шиллинг думает иначе. По словам эксперта, флирт или микро-измена - это серия, на первый взгляд, незначительных действий, которые указывают на то, что человек эмоционально или физически сосредоточен на ком-то вне постоянных серьезных отношений, пишет Edinstvennaya.

Так вот, ты занимаешься микро-изменами, если:

Тайно флиртуешь с другим человеком в социальных сетях

Рассказываешь человеку частные шутки вашей пары

Заиграешь вживую с другим человеком ради развлечения

У тебя в телефоне записан номер другого мужчины под кодовым женским именем

Психолог считает любой хоть и легкий контакт с другим мужчиной микро-изменой по отношению к постоянному партнеру, развивая популярную мысль о том, что дружбы между мужчиной и женщиной не может быть в принципе.

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"Проблема в том, что любой флирт не так безобиден, как кажется. Флиртуя человек не просто развлекается. Он играет в иссечении маленьких искр, которые рано или поздно могут разжечь настоящий огонь и потушить его будет уже сложно", - отмечает эксперт.

Людям в отношениях стоит сравнить собственные определения "что такое флирт" и каким он должен быть, чтобы не считался изменой. Договоритесь и уважайте эту договоренность, тогда флирт не будет проблемой ни для кого.

Напомним, как писал УНИАН, британский психотерапевт назвал три шага, которые стоит предпринять, если вы подозреваете партнера в измене. Как утверждает эксперт, это будет не просто, но эти попытки помогут сохранить отношения.

Справка УНИАН. Флирт - это игра. Когда два человека, которые симпатизируют друг другу (или же на первом этапе только один из участников), начинают взаимодействие, которое демонстрирует заинтересованность и в то же время никого ни к чему не обязывает.

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Автор: Виолетта Орлова