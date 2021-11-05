Прежде всего психолог советует детально разобрать предыдущие отношения, ведь измена – это ответственность обоих людей в паре.

Измена - это ответственность обоих людей в паре. Как же побороть страх начала новых отношений?

Психолог Елена Адамова в эфире "Украина" рассказала, какое поведение может повлечь за собой измену любимого и что делать, чтобы избежать подобного в будущем.

Прежде всего эксперт советует детально разобрать предыдущие отношения, ведь измена - это ответственность обоих людей в паре.

"Не может быть такого, что в паре все отлично и вдруг случилась измена. Есть два варианта – или ваш партнер с самого начала не был способен на моногамные отношения, а вы пропустили это. В таком случае нужно работать над возможностью распознавать людей. И второе, не менее важное – работа с самооценкой. Настолько вы уважаете себя, чтобы не вступить в отношения, где мужчина любит разнообразие", – советует психолог.

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Более того, возможно, сначала ваш партнер рассматривал для себя моногамные отношения, однако пройдя определенный этап, изменил свое мнение и подход к измене.

По словам эксперта, это случается тогда, когда женщина пренебрегает важными потребностями мужчины.

"Признание и восхищение, интимная жизнь, уважение к исполнению мужем его обязанностей, уважение к его личной жизни и границам. Ведь когда находится женщина, удовлетворяющая эти потребности лучше, мужчина неизбежно увлечется ею, ведь она на него смотрит с восхищением и дает то, чего нет дома", – говорит психолог.

По словам Адамоваой, мужчину нужно баловать вниманием. Так, даже если рядом с ним будет увлеченная загадочная незнакомка, он будет бояться заводить с ней отношения, ведь сможет потерять вас. Именно это должно стать точкой опоры для женщины: "Я и есть та ценность, которую страшно потерять".

Следует дать понять мужчине, что он достоин быть рядом с такой женщиной как вы, а себе – что вы достойны того, чтобы за вас переживали.

"Вместо того, чтобы жить в тревоге "как сохранить отношения", подумайте – какие отношения вы бы хотели привлечь в свою жизнь, и работайте в этом направлении. Какой этот мужчина и какая женщина будет увлекать его – вы именно такая? Жените их у себя в голове и тогда этот мужчина непременно придет в вашу жизнь", – советует эксперт.

Как писал УНИАН, ранее стало известны основные причины, почему женщины прощают мужчинам измену.

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Автор: Виолетта Орлова