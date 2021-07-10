Опрос показал, что 49% женщин хотя бы раз получали фото незнакомого пениса незнакомого мужчины. Но приносило ли им это удовольствие?

Ученые раскрыли загадку века - почему же мужчины отправляют девушкам фото своих пенисов, хотя не всем барышням это нравится!

Что бы ни утверждали феминистки, между мужчинами и женщинами - пропасть. Мужчина никогда не узнает, что испытает девушка, получив фотографию его пениса, пишет maximonline.

Мода на рассылку фотографий собственного пениса пришла к нам с Запада. Там проблема отправки и получения фотографий пениса обсуждается если пока не на законодательном уровне, то на журналистском - точно. Для разной аудитории - мужской и женской - выходят разные статьи: «Как сфотографировать пенис, чтобы он казался больше» и «Как заблокировать пользователя, которые посылает фото члена».

Но вот опрос, проведенный сайтом знакомств Match.com среди тысяч пользовательниц, показал, что 49% женщин хотя бы раз получали фото незнакомого пениса незнакомого мужчины.

Поверь, это неприятно. Пенис любимого мужчины (ну или нелюбимого, но с которым любишь заниматься сексом) - это одно. Это знакомый, дружественный, располагающий к доверию пенис. А вот пенис незнакомца - явление шокирующее и неприятное.

Так почему же мужчины продолжают рассылать фотографии своего члена? Теперь у нас есть научный ответ. Психолог Джастин Лимиллер считает, что мужчины неправильно интерпретируют реакцию женщин на такого рода фотографии. Они убеждены, что искренне радуют женщину видом своего пениса.

Так что подумай прежде, чем отправлять девушке фото своего члена. Скорее всего это нужно делать только в том случае, если она сама об этом попросит.

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Автор: Иван Бойко