Ревность – отрицательно окрашенное чувство в межличностных отношениях. Оно возникает при недостатке внимания, любви, уважения или симпатии от любимого или очень важного человека.
Психолог Наталья Кручинина объяснила, что состояние ревности – процесс, в котором возникает ощущение угрозы отношениям, пишет Elle.
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В норме человек должен знать, понимать собственные ценности, уважать и распознавать ценности других людей. Даже если общество в целом пропагандирует "жизнь без правил".
Чтобы избежать ревности, нужно определить для себя основные правила и принципы общения:
- Вспомнить, в каком возрасте впервые почувствовали ревности. Скорее всего это было в период от 5 до 7 лет.
- Проанализировать, как вы справляетесь с этим чувством?
- Как с этим чувством справлялись в вашей семье, в семьях близких или знакомых людей? Определиться, какое вы имеете представление об этом.
- Ревность – это условный контроль поведения другого человека. Зачем вам тратить столько усилий на чужую жизнь?
- Если вы понимаете, что строить отношения, в которых нет ценностей сходных с вашими, не получается, улыбнитесь и отойдите в сторону. У вас разные "дороги жизни".
- Изучайте себя и свои духовные приоритеты. Честность, доверие, уважение и благодарность никто не отменял.
- Можно делиться куском хлеба, быть щедрым и благородным. Только не нужно путать. Ведь есть то, что принадлежит только вам. И точка.
- Помните, что не стоит прокладывать путь к близости с человеком через ревности и власть над ним.
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