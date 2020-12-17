Психолог Ирина Щербак: Не все мужчины и женщины прямо с сайта знакомств хотят попасть в ЗАГС

В период карантина особой популярностью пользуются сайты знакомств. Как следует составить анкету, чтобы тобой заинтересовались, на что обратить внимание во время виртуального общения, чтобы не нарваться на маньяка, и почему многие мужчины едва ли не сразу пытаются «удивить» собеседницу дикпиком в интервью УНИАН рассказала психолог Ирина Щербак.

Как вы вообще относитесь к знакомствам в интернете?

Положительно отношусь. В современном мире – это одно из основных мест для знакомства.

Действительно ли на сайтах знакомств можно найти свою вторую половинку?

Да, действительно можно встретить свою пару на сайте знакомств. У меня есть много знакомых, которые познакомились таким способом. Часть из них уже в законном браке.

Существуют ли какие-то «фишки», как правильно составить анкету, чтобы привлечь к себе внимание?

В анкете указывайте свое реальное имя. В графе «цель знакомства» лучше честно обозначить, на что можно рассчитывать - общение, совместное времяпровождение и т.д.

Важно максимально, но в то же время емко раскрыть самые привлекательные стороны своей личности. Раздел «О себе» можно заполнить, опираясь на определенные правила. Так, текст должен быть простой, лаконичный, но при этом цепляющий и правдивый. Очень важна первая фраза - это может быть деталь, образ, эмоции, необычный факт о себе. Информация не должна быть скучной. И добавьте щепотку юмора и интриги.

Например: «Меня зовут Наталья. В отношениях не люблю усложнять. Но это не мешает мне любить сложные ароматы, точные науки и ценить простые истины. У меня всегда хорошее настроение. Почему? Этот секрет я расскажу при встрече…».

А что насчет фото?

Касательно фото тоже есть несколько правил. Они не должны быть без лица или везде в огромных черных очках, в нижнем белье, купальнике (если не хочешь, чтобы предлагали только секс). Не подходят также пафосные фото на яхтах, в дорогих машинах, особенно если девушка такой жизнью не живет. Ассоциации возникают сразу обесценивающие. Также не стоит добавлять фото в низком качестве, обрезанные, миллион селфи. Не стоит размещать фото с мужчинами, подругами, родственниками, детьми и т.д.

Бытует мнение, что девушка первой писать не должна. Распространяется ли это на данный формат?

На сайте знакомств вполне допустимо, чтобы девушка писала первой, если анкета мужчины ей понравилась.

С чего тогда стоит начать разговор, кроме стандартного «привет»?

Встретить кого-то онлайн мало. Нужно еще и правильно начать разговор, чтобы его захотели с вами продолжить! Поэтому начало разговора не должно быть банальным.

Можно начать с таких фраз: «Выпьем кофе?», «Чем занимаешься?», «У тебя очень красивая улыбка», «Уже смотрел новый фильм? Можно сходить вместе!».

Какие вопросы лучше задавать в переписке, чтобы лучше понять личность собеседника и его примерный реальный возраст?

Изучить анкету мужчины и использовать полученную информацию при переписке. Очень помогут фотографии, личная информация, статусы и т.д. Стараться задавать открытые вопросы, на которые нельзя ответить просто «да» или «нет». Найти общие интересы, увлечения, узнать о том, в какой сфере работает. Узнать о жизненных предпочтениях.

Если возраст в анкете не стоит, можно задавать такие вопросы об интересах, в ответах на которые можно будет уловить предполагаемый возраст. Например, фильмы, музыка, события из прошлого. Какая в школе была любимая песня, кто был любимым учителем? Можно, между прочим, упомянуть цены на колбасу в конце 80-х (улыбается).

Как правило, подростки более эмоциональны, используют сленг и новомодные слова. От 20 до 30 - более сдержаны, рассудительны. Более длительное общение позволит заметить больше мелочей, которые выдадут реальный возраст собеседника.

А чего не стоит делать на сайтах знакомств ни в коем случае?

Точно не стоит лгать, это рано или поздно вскроется. Не стоит слепо верить написанному. Нужно быть повнимательнее к незнакомцам, любые намеки на материальную помощь говорят о непонятных намерениях. Долго быть только в онлайн общении не нужно. Если общение обоим приятно, следует двигаться к встрече в реальности.

Часто можно услышать истории, что молодые люди отправляют девушкам дикпики (фото своего полового органа). Почему так происходит в современном мире?

Да, такие истории действительно не редкость. Есть много разных психологических версий на этот счет.

Часть мужчин так делают якобы с целью сделать девушке комплимент. Мол, девушка настолько классная, пусть знает, что она вызывает желание.

А часть мужчин так самоутверждаются. Если посмотреть под другим углом на ситуацию, то выглядит это как обыкновенный эксгибиционизм, только никто при таком выражении этого действия не полезет в драку, как это может быть на улице. Шансов в полицию попасть тоже нет, да и штраф никто не выпишет, так как штрафы за дикпики пока не предусмотрены.

И, естественно, многие делают это из-за комплекса неполноценности. В наше время порно-индустрия очень развита, соответственно, мужчин, которые не смотрели «взрослое кино», практически нет. Так появляется некая норма о красоте мужского полового органа, мужчины пытаются сравнить себя с тем, что видят в эротических видео, с эрегированными и крупными пенисами. Только никто не учитывает, что пенисы с экрана прошли тщательный кастинг. Так рождаются комплексы, естественное желание справиться с этим комплексом таким вот методом и ожидание обратной связи от женского пола.

Как вы считаете, действительно ли на сайтах знакомств люди чаще ищут секс, а не отношения?

На самом деле на сайтах знакомств все хотят разного. Не все мужчины и женщины непременно прямо с сайта хотят сразу попасть в ЗАГС. Кто-то целенаправленно ищет только секс или только общение.

Возвращаясь к теме переписки, как нужно общаться, чтобы тебя пригласили на свидание?

Я замужем 17,5 лет, на свидание мне давно не доводилось ходить. Но так как клиенты приходят и женского, и мужского пола, удается увидеть ситуации переписки с двух сторон. Самый главный момент - не использовать переписку как средство информирования о чем-либо. Мужчине не очень интересно, как прошел твой день. После этого желание пригласить на свидание не возникнет.

У каждого сообщения должна быть своя конкретная цель. Общая цель общения с мужчиной - это вызвать эмоции к тебе в его голове! Мужчинам не сама женщина нравится, а то состояние и те эмоции, которые он, благодаря ей, испытывает.

Существуют некие правила. Например, не бежать к телефону сразу, как придет сообщение, иначе мужчина подумает, что ты сидишь и ждешь весточки от него. Пусть остается немного интриги. Мужчинам важна охота. А, когда женщина сама в руки бежит, это не интересно. Отвечать на сообщение стоит минут через 20-50.

Также стоит брать во внимание, что сообщения не должны быть как поэмы. Длина текста во время переписки показывает твою заинтересованность в нем. Поэтому стоит давать информации и ответов чуть меньше, чем хочется.

Еще один момент - не следует ставить неограниченное количество смайликов. А лучше до первого свидания вообще без них. Только слова и больше ничего. Легкое непонимание тебя в связи с отсутствием смайлов сыграет в твою пользу. Это тоже своего рода интрига. Появится желание тебя разгадать.

Как определить человека, который реально заинтересован в отношениях?

Обычно женщины это чувствуют. А также стоит обращать внимание не только на слова, но и на действия. На то, что:

- Он действительно тебя слушает. Когда мужчина заинтересован в тебе, он слушает, не отвлекаясь на телефон и т.д.;

- Он делает комплименты. Мужчина всегда находит способ похвалить женщину, которая ему нравится;

- Он задает личные вопросы. Заинтересованный мужчина захочет узнать твое мнение о какой-то теме, твои интересы и стремления;

- Он включает тебя в свои планы. Одним из важных показателей его заинтересованности является то, что он стремится вписать тебя в свои планы;

- Он знакомит тебя со своими друзьями и семьей. Мужчина хочет увидеть, как ты будешь общаться с его близкими.

Другая сторона таких знакомств – это навязчивость, которая может перерасти даже в некое преследование. Как распознать потенциального «маньяка»?

Нет стопроцентно универсальной формулы. Но должны насторожить некоторые моменты в процессе общения. К примеру, маньяки не признают свои ошибки и, тем более, ни в чем не раскаиваются. Они умело врут и манипулируют. Если хоть немного чувствуешь дискомфорт в общении с человеком, понимаешь, что в его присутствии ты ощущаешь себя неуверенной и слабой, не иди у него на поводу. Нельзя позволять манипулировать своими мнением и действиями.

Могут быть подобного рода диалоги: «Я не люблю общаться текстом, давай пообщаемся голосом», «Давай переведем общение в Вайбер»… Если у тебя нет такого же желания, то это будет нарушением твоих личных границ. Сразу давать номер и, тем более, встречаться с совершенно незнакомым человеком, - опасно.

Он может писать фразы типа «Ты особенная, не такая, как все». Кажется - невероятно, он увидел, что я особенная, ценит меня. Но на самом деле, он будет постоянно этим тобой манипулировать.

Если говорить о преследовании, то очень часто анкета на сайте знакомств становится поводом для навязчивых сообщений во всех соцсетях. Что в такой ситуации делать?

Прежде всего, не стоит сообщать свои личные данные в соцсетях при первом же знакомстве. Это не гарантирует, что тебя там не найдут, но не будем облегчать задачу. Можно повысить уровень безопасности своего аккаунта в соцсетях - закрытый профиль в инстаграм, либо возможность добавляться в друзья только друзьям твоих друзей в фейсбуке. В отдельных случаях и вовсе стоит пожаловаться на преследование в службу поддержки.

Ок. Мы разобрались, что неприятные люди тоже сидят на сайтах знакомств. Как правильно отказывать человеку в общении, чтобы не обидеть?

Чтобы не обидеть, лучше всего ответить, приблизительно, так: «Мне очень приятно, что ты обратил на меня внимание, но в данный период жизни у меня другие приоритеты», или «Мне нравится мужчины блондины. Но уверена, что такой мужчина, как ты, быстро найдет себе девушку».

А если все складывается в общении хорошо, и вы уже готовы пойти на первое свидание, как к нему подготовиться?

Прежде всего не забывайте о безопасности (людное место, твоя территория). Встречаться следует только когда нет сомнений в человеке. Можно прийти заранее, оставаясь в поле видимости, и сообщить, что ты опоздаешь минут на 20. Понаблюдай за его реакцией и действиями.

Также на первом свидании лучше заранее озвучить четкие временные рамки на случай, если что-то пойдет не так. Чтобы была возможно культурно уйти. Договорись заранее с подругой о звонке через 15-20 минут после начала свидания, и кодовом слове на случай, если что-то пойдет не так. Время - час свободного времени в обеденный перерыв или встреча за завтраком в кафе/ресторане.

Очень важно добраться в ресторан самостоятельно, не приглашать мужчину под свой дом - это небезопасно. Также после свидания попросить (или лучше, если он сам предложит) вызвать такси и самой уехать домой. Не соглашаться, чтобы мужчина подвозил домой на своей машине. Ты его видишь впервые, помни о безопасности.

Также для первого свидания можно заранее продумать, что надеть и список тем, на которые разговаривать.

Как выявлять виртуалов, коллекционирующих номера телефонов и не приходящих на встречи?

Знакомишься с парнем, договариваетесь о встрече, обменявшись телефонами, ты приходишь, а он - нет. Его телефон отключен. Либо он второй раз подряд динамит тебя, ссылаясь на срочные дела. Знакомо?

Что движет такими людьми? Какую цель преследуют виртуалы?

Кто-то собирает для себя интимные фото, некоторые собирают базу номеров телефонов, а есть просто неуверенные в себе парни. Прежде всего, обрати внимание на возраст его профиля, недавно созданные аккаунты обычно являются фейковыми. Не соглашайся на скорую встречу сразу после знакомства. Пообщайся какое-то время виртуально. Сведение разговора к интимным темам должно насторожить, не отправляй свои интимные фото и не занимайся виртуальным сексом, пока не уверена в человеке.

В процессе общения у тебя могут оказаться его личные данные, телефон, мейл. Воспользуйся поиском, возможно, он уже где-то засветился - доски объявлений, соцсети. Существуют даже базы виртуалов, их можно мониторить. До встречи в реале пообщайся в скайпе, у тебя будет представление о том, как он выглядит, как общается вживую. Через какое-то время, будучи уверенной в человеке, можно согласиться на встречу в людном месте на твоей территории. Но, опять же, это не даст 100% гарантии, что человек не виртуал, преследующий свои цели.

Диана Могилевич

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