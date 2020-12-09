Психолог Екатерина Клюшниченко: На физическом уровне секс снимает половое напряжение. На психологическом - приносит чувство наслаждения, помогает снизить уровень стресса и тревожности

О том, насколько важен секс в отношениях, как настроиться на получение удовольствия или вернуть интимную близость после разлуки из-за карантина, а также почему дети не должны становиться поводом для отказа в сексе между супругами в интервью УНИАН рассказала психолог Екатерина Клюшниченко

Екатерина, давайте начнем с определения: секс - это близость или физическое упражнение?

И одно, и другое. Но мне все-таки хочется рассматривать интимные отношения не как спортзал, а как что-то, что сближает людей на ментальном уровне и помогает выйти через наслаждение друг другом на высокий уровень в отношениях.

Возможен ли хороший секс без любви, или он все равно вызывает привязанность?

Да, хороший механический секс возможен. Вызывает ли он привязанность - нет! Зависимость на физическом уровне, возможно, да.

Привязанность - это чувство близости, основанное на глубокой симпатии. В механическом сексе и симпатии как таковой может не быть. Если говорить про многогранность сексуальных отношений, про то, на какой качественный уровень хороший секс может вывести отношения, если испытывать чувства, то в таком контексте, думаю, нет необходимости заниматься сексом без любви.

Как секс влияет на отношения в целом?

Секс - важный элемент в отношениях с партнером. Но это не все в отношениях. Необходимо так же понимать, что существует половая конституция и люди делятся (вне зависимости от пола) на людей с сильной, средней и слабой половой конституцией. Это когда каждому человеку необходимо секса в разном количестве.

Бытует мнение, что чем больше секса, тем лучше. Так ли это?

И вот тут я снова обращаю ваше внимание на половую конституцию. Все зависит от того, к какому типу полового темперамента относится человек. Дело в том, что секс - это важный фактор в отношениях, но это не есть сами отношения! Если рассматривать секс ради секса, то да, возможно, это кому-то необходимо. А если проводить параллель между хорошими отношениями и количеством секса, то тут 100% не так.

Не секрет, что со временем в паре секса становится меньше. Можете разделить сексуальные отношения на этапы? Когда его больше, когда меньше, а когда вообще может исчезнуть? И почему?

Условно, можно выделить три стадии в формировании отношений: сексуальное влечение, духовное притяжение и привязанность. Есть сильное сексуальное влечение в момент, когда отношения создаются, это базовая физиология. Но от того, насколько грамотно подойдут партнеры к своей сексуальной жизни, напрямую зависит, когда секса будет больше, а когда меньше. Важно помнить, что у каждого свой сексуальный темперамент, и тут могут возникнуть сложности у того партнера, которому необходимо больше. Свою сексуальную энергию можно научиться направлять в другую какую-то сферу, например, в работу, хобби, творчество, спорт и т.д.

Исчезнуть же сексуальное влечение может через ряд определенных факторов, таких как: стресс, недосыпание, конфликты на работе/дома, физическая слабость, психологические проблемы (депрессии, тревожные состояния, страхи). Тут уже необходимо работать индивидуально. Но проявить заботу о партнере и поинтересоваться, как он себя чувствует, очень важно в момент сексуального спада.

Влияет ли на секс в браке наличие детей?

В большинстве случаев это влияет напрямую. Хотя в норме так не должно быть. Часто пары после рождения ребенка сильно отдаляются друг от друга. Секс вообще может уйти на последний план. Тут важно помнить, что секс - это про близость партнеров, про их личную и особенную связь друг с другом.

Дети чувствуют, что родители отдаляются друг от друга, и это тоже не хорошо. В здоровых семейных отношениях секс должен присутствовать.

После рождения ребенка все равно есть период, когда пара воздерживается от секса. Как это влияет на отношения между взрослыми людьми?

Длительное воздержание негативно влияет на здоровье как женщины, так и мужчины.

Но чаще всего воздержанием занимаются женщины, у которых нет постоянного полового партнера. Мужчины же реже воздерживаются от секса. Если в паре нет секса, то это однозначно негативно влияет на отношения, так как секс - это и про доверие друг к другу в паре, про близость.

Если в отношениях один из партнеров воздерживается от секса, второй партнер при этом испытывает сильный дискомфорт, и, соответственно, это влияет негативно на отношения в целом.

В этом году отношения между парами усугубились карантином. Многие пары в период ограничений не виделись. Как восстановить сексуальные отношения после длительного перерыва?

Думаю, что тут важен тактильный контакт и прелюдии. Стоит проговорить своему партнеру ваши переживания, что именно пугает вас после долгого расставания. Если вам сложно сразу вступить в интимный контакт, то попросите партнера дать вам время. Это абсолютно нормально.

Расскажите, как секс влияет на психологическое здоровье человека?

Отсутствие или же наличие секса в жизни взрослого человека действительно влияет на его психологическое состояние. Если на физическом уровне секс снимает половое напряжение, то на психологическом уровне секс приносит чувство наслаждения, помогает снизить уровень стресса и тревожности.

Секс в отношениях может также подкреплять в человеке уверенность в себе, в партнере, дает чувство близости и безопасности, улучшает взаимоотношения в семье, иногда даже разрешает ссоры и конфликты.

А что нужно знать о первом сексе с психологической точки зрения?

В первую очередь, он должен быть безопасен! Также важно быть близкими с партнером психологически, это нужно как женщине, так и мужчине. Первый секс - это не всегда больно. Прелюдии важны в этом деле так же, как и безопасность.

Иногда секс заканчивается фиаско. Что делать, если не оправдались ожидания одного из партнеров?

Не бояться попробовать еще раз. Если вы испытываете к партнеру симпатию, сильные чувства или же любовь, то всегда можно подтянуть интимную сферу. Проговорите партнеру о том, как бы вам хотелось, озвучьте желания. Если вы боитесь затронуть чувства, то скажите о том, что вам просто хочется попробовать что-то другое, новенькое. Сейчас есть множество магазинов, которые предоставляют огромный спектр товаров, которые могут разнообразить или же улучшить качество вашего секса.

Но так ли легко уговорить партнера на эксперименты и использование секс-игрушек?

У каждого человека свой взгляд на секс-игрушки, и заставить своего партнера использовать что-то, если он этого не хочет, мы не можем никак. Можно ему показать примеры того, как это может быть - в фильмах или же рассказать, как вам бы этого хотелось. Постараться максимально красочно описать свои ощущения и то, как сильно вам этого хочется. Возможно, узнать, что ему хочется и предложить исполнить какие-то его желания взамен на ваши. Дальше - уже выбор за партнером. Может, он не согласится сразу на что-то сверхэкспериментальное, но на что-то маленькое и приятное для вас очень даже может быть.

Почему мы боимся пробовать что-то новое в сексе?

Человека в принципе всегда пугает что-то новое. А секс - это интимный процесс. И новое в таком вопросе для многих людей - просто табу.

Также не стоит исключать момент воспитания. Часто запрет на что-то новое тянется еще из детства. Тут не только про секс, а новое в целом. Страх также может быть связан с тем, что нас могут попросту не понять. В интимных отношениях участвуют оба, и страх быть отверженным может очень сильно влиять. «Вдруг меня партнер не так поймет», «подумает обо мне что-то этакое»...

Тут важны ваши отношения с партнером на ментальном уровне. Насколько вы доверяете ему и готовы выходить на новый уровень в сексуальных отношениях. Важна психологическая готовность партнеров в этом вопросе.

Как сказать партнеру о том, что тебе нравится, а что не нравится в сексе так, чтобы его не обидеть?

«Мне нравится...», «мне не нравится...». Не нужно все усложнять! Открыто говорите про это. Откровенно говоря, я не вижу, что в этих фразах может обидеть человека. Вы говорите о своих предпочтениях и можете попросить сказать партнера про его взгляд на это. Важно проговаривать это, ведь ваш партнер не умеет читать мысли.

А важна ли для секса атмосфера?

Имеет значение абсолютно все - свет, звук, слова, тактильные ощущения... Секс в отношениях - это про близость. И если мы не рассматриваем чисто механику, то близость на психологическом уровне. А для того, чтобы расслабиться, почувствовать себя хорошо, важно то, что нас окружает, как к нам относятся (подготовив все это). Так же важна атмосфера для того, чтобы настроить себя на нужный результат. Но это работает только тогда, когда рядом партнер для отношений, а не для механического секса.

Вы сказали, что нужно расслабляться. Но иногда человек может быть зажат из-за каких-то комплексов.

Для того, чтобы расслабиться и получать удовольствие в сексе, важно понимать, что именно вы хотите, любите ли себя и знаете ли себя! Часто мешает расслабиться тот факт, что «я не такая идеальная», «слишком толстая», «неопытная» и т.д. Женщины могут комплексовать, да и мужчины тоже. А это очень усложняет процесс. Процесс расслабления может усложнить незнание элементарно того, что именно приносит вам удовольствие. Важно знать свое тело, что приятно, где приятно и как именно. А также не бояться озвучивать это своему партнеру.

И напоследок, скажите, что помогает женщине и мужчине раскрыть чувственность?

Совместные практики. Говорить друг с другом про все вокруг. Делиться своими переживаниями и радостями. Не бояться показаться смешным в своих взглядах или предпочтениях. Также можно пробовать совместные занятия чем-то: танцы, тантрическая йога, психологические семейные тренинги.

Диана Могилевич

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