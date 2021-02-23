Психолог Екатерина Клюшниченко: Компромисс не должен унижать кого-то из партнеров, обесценивать, ограничивать свободу или угрожать безопасности

Ни одна пара не обходится без выяснения отношений и ссор. Но важной составляющей здоровых отношений является умение искать компромисс. Как отличить взаимную уступку от давления более сильного партнера и можно ли закончить ссору без компромисса, в интервью УНИАН рассказала психолог Екатерина Клюшниченко.

Адаптивный карантин в Украине продлевается до 30 апреля. Предыдущие ограничительные меры уже привели к тому, что пары ссорились и даже разводились. Помогает ли компромисс решить проблему семейных скандалов?

Компромис - это решение, которое принимают обе стороны в конфликте или какой-то спорной ситуации, когда удовлетворена лишь часть требований. Это можно назвать «взаимной уступкой». Когда каждая из сторон не удовлетворяет в полной мере свои желания и требования.

Но это не про постоянные уступки, когда тот, кто авторитетнее в отношениях, давит на другого. Нет! Это про обоюдное согласие.

Как в целом компромиссы влияют на отношения?

Умение договариваться - залог долгих и крепких отношений. Каждый человек рос, жил и воспитывался в разных условиях, общался с разными людьми и нормально, что чьи-то взгляды могут отличаться от ваших.

Компромисс - это обоюдное решение и это не про жертвенность, это про мудрость! Когда пара сталкивается с трудностями и решает их мудро, уважая при этом друг друга, видя ценности своего партнера и не обесценивая их, то такие отношения всегда переходят на новый, более качественный, осознанный уровень.

Но, согласитесь, что существуют люди, которые категорически не хотят идти на компромисс. Почему так происходит?

Да, такие люди есть. А причин может быть множество. Тут следует задать вопрос себе: «Что я делаю в отношениях, где со мной не считаются?». Слушать и слышать друг друга невероятно важно в любых отношениях, иначе эти отношения приобретают уже нездоровый характер. Причем, тут речь идет не только про пару, а про отношения со всеми людьми.

Хорошо. Вы упомянули и о другой стороне нежелания искать компромисс - это постоянные уступки своему партнеру. Как не потерять себя в данной ситуации?

У каждого человека есть свои собственные потребности, ценности и ориентиры. Чтобы не потерять себя, очень важно для начала знать, что человеку важно и как он видит себя в отношениях. Если это здоровые отношения, то и потерять себя в них достаточно сложно, ведь оба партнера уважают друг друга и смотрят в одном направлении. Умение находить компромисс - важная составляющая любых здоровых взаимоотношений. Компромисс это не про слепую подчиненность партнеру, это когда частично удовлетворены обе стороны. Но лишь частично!

Вы сказали, что умение находить компромисс - это о здоровых отношениях. Но даже в здоровых отношениях возможны конфликты.

В отношениях конфликты и ссоры - это нормальное явление. В конфликтах четко видны приоритеты партнеров и их взгляды на жизнь в целом. Лишь от того, как пара будет решать такой конфликт, зависит, перейдет ли она на новый уровень в отношениях, или же будет скатываться вниз по ступенькам развития.

Самое главное - это не переходить грань дозволенного. Всегда важно помнить о том, что эмоции со временем угаснут, а боль от негативных слов, сказанных друг другу, останется на долго. Каждое решение и предложение компромисса должно быть аргументированным и обоснованным.

Компромисс – это не борьба за первенство, это разумное решение двух взрослых людей. И разумно, чтобы каждый имел право предложить свой вариант компромисса. Тогда, думаю, можно с наименьшими потерями обоим выйти из сложившийся ситуации.

Скажите, а какие вопросы нужно задать друг другу, чтобы прийти к общему знаменателю?

Так и спрашивать партнера: «Как ты видишь решение данной ситуации, чтобы комфортно было нам двоим?».

Часто люди забывают о том, что можно просто спросить, поговорить или же попросить. Если для вас есть принципиально важные вещи и вы умеете говорить, договариваться с партнером, то он может и пойти на уступки, зная ваше отношение к данной ситуации. Тогда и компромисс не будет нужен.

Если же накал эмоций сильный, то я рекомендую учиться брать тайм-аут, чтобы остыть и спокойно обдумать сложившуюся ситуацию. Предложение поговорить об этом в другой день - лучший выход из ситуации, когда сложно сдержать эмоции и резкие выражения.

Как вы считаете, в каких ситуациях категорически нельзя идти на компромисс?

Когда вам приходится жертвовать своими ценностями. Но, опять же, если мы говорим о здоровых отношениях, то там такого не должно быть. А если ситуация иная, важно помнить, что компромисс не должен унижать вас, обесценивать вас и ваши жизненные ценности, ограничивать вашу свободу, угрожать вашей безопастности (физическому и психологическому здоровью).

Есть какой-то секрет, как правильно ссориться, чтобы отношения не разорвались?

Нужно уважать друг друга. Не переходить на ругательства, не унижать. В отношениях, в которых есть уважение, пара всегда будет находить грамотный выход из любой ситуации.

Диана Могилевич

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