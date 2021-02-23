Психолог Екатерина Клюшниченко / пресс-служба

Психолог Екатерина Клюшниченко: Компромисс не должен унижать кого-то из партнеров, обесценивать, ограничивать свободу или угрожать безопасности

Диана Могилевич
08:00, 23 февраля 2021
5 мин. 20 Интервью

Ни одна пара не обходится без выяснения отношений и ссор. Но важной составляющей здоровых отношений является умение искать компромисс. Как отличить взаимную уступку от давления более сильного партнера и можно ли закончить ссору без компромисса, в интервью УНИАН рассказала психолог Екатерина Клюшниченко.

Адаптивный карантин в Украине продлевается до 30 апреля. Предыдущие ограничительные меры уже привели к тому, что пары ссорились и даже разводились. Помогает ли компромисс решить проблему семейных скандалов? 

Компромис - это решение, которое принимают обе стороны в конфликте или какой-то спорной ситуации, когда удовлетворена лишь часть требований. Это можно назвать «взаимной уступкой». Когда каждая из сторон не удовлетворяет в полной мере свои желания и требования. 

Но это не про постоянные уступки, когда тот, кто авторитетнее в отношениях, давит на другого. Нет! Это про обоюдное согласие.

Как в целом компромиссы влияют на отношения?

Умение договариваться - залог долгих и крепких отношений. Каждый человек рос, жил и воспитывался в разных условиях, общался с разными людьми и нормально, что чьи-то взгляды могут отличаться от ваших. 

Компромисс - это обоюдное решение и это не про жертвенность, это про мудрость! Когда пара сталкивается с трудностями и решает их мудро, уважая при этом друг друга, видя ценности своего партнера и не обесценивая их, то такие отношения всегда переходят на новый, более качественный, осознанный уровень.

Умение договариваться - залог долгих и крепких отношений, - психолог / пресс-служба

Но, согласитесь, что существуют люди, которые категорически не хотят идти на компромисс. Почему так происходит?

Да, такие люди есть. А причин может быть множество. Тут следует задать вопрос себе: «Что я делаю в отношениях, где со мной не считаются?». Слушать и слышать друг друга невероятно важно в любых отношениях, иначе эти отношения приобретают уже нездоровый характер. Причем, тут речь идет не только про пару, а про отношения со всеми людьми.

Хорошо. Вы упомянули и о другой стороне нежелания искать компромисс - это постоянные уступки своему партнеру. Как не потерять себя в данной ситуации?

У каждого человека есть свои собственные потребности, ценности и ориентиры. Чтобы не потерять себя, очень важно для начала знать, что человеку важно и как он видит себя в отношениях. Если это здоровые отношения, то и потерять себя в них достаточно сложно, ведь оба партнера уважают друг друга и смотрят в одном направлении. Умение находить компромисс - важная составляющая любых здоровых взаимоотношений. Компромисс это не про слепую подчиненность партнеру, это когда частично удовлетворены обе стороны. Но лишь частично!

У каждого человека есть свои собственные потребности, ценности и ориентиры, - Клюшниченко / пресс-служба

Вы сказали, что умение находить компромисс - это о здоровых отношениях. Но даже в здоровых отношениях возможны конфликты.

В отношениях конфликты и ссоры - это нормальное явление. В конфликтах четко видны приоритеты партнеров и их взгляды на жизнь в целом. Лишь от того, как пара будет решать такой конфликт, зависит, перейдет ли она на новый уровень в отношениях, или же будет скатываться вниз по ступенькам развития. 

Самое главное - это не переходить грань дозволенного. Всегда важно помнить о том, что эмоции со временем угаснут, а боль от негативных слов, сказанных друг другу, останется на долго. Каждое решение и предложение компромисса должно быть аргументированным и обоснованным. 

Компромисс – это не борьба за первенство, это разумное решение двух взрослых людей. И разумно, чтобы каждый имел право предложить свой вариант компромисса. Тогда, думаю, можно с наименьшими потерями обоим выйти из сложившийся ситуации.

Часто люди забывают о том, что можно просто спросить, поговорить или же попросить, - психолог / пресс-служба

Скажите, а какие вопросы нужно задать друг другу, чтобы прийти к общему знаменателю?

Так и спрашивать партнера: «Как ты видишь решение данной ситуации, чтобы комфортно было нам двоим?».

Часто люди забывают о том, что можно просто спросить, поговорить или же попросить. Если для вас есть принципиально важные вещи и вы умеете говорить, договариваться с партнером, то он может и пойти на уступки, зная ваше отношение к данной ситуации. Тогда и компромисс не будет нужен.

Если же накал эмоций сильный, то я рекомендую учиться брать тайм-аут, чтобы остыть и спокойно обдумать сложившуюся ситуацию. Предложение поговорить об этом в другой день - лучший выход из ситуации, когда сложно сдержать эмоции и резкие выражения.

В отношениях, в которых есть уважение, пара всегда будет находить грамотный выход из любой ситуации, - психолог / пресс-служба

Как вы считаете, в каких ситуациях категорически нельзя идти на компромисс?

Когда вам приходится жертвовать своими ценностями. Но, опять же, если мы говорим о здоровых отношениях, то там такого не должно быть. А если ситуация иная, важно помнить, что компромисс не должен унижать вас, обесценивать вас и ваши жизненные ценности, ограничивать вашу свободу, угрожать вашей безопастности (физическому и психологическому здоровью).

Есть какой-то секрет, как правильно ссориться, чтобы отношения не разорвались? 

Нужно уважать друг друга. Не переходить на ругательства, не унижать. В отношениях, в которых есть уважение, пара всегда будет находить грамотный выход из любой ситуации.

Диана Могилевич

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