Очень важно вовремя освободиться от ложных представлений и стереотипов об этой разновидности секса. При осведомленности и правильной подготовке можно расслабиться и получить максимум удовольствия.

Анальный секс в наши дни редко воспринимается как странность. Однако многие женщины относятся к такому "удовольствию" предвзято, а мужчины не перестают искать возможную пользу анального секса, чтобы убедить партнерш. Но стоит владеть профессиональной информацией, чтобы правильно подготовиться к такому виду секса.

Какие же на самом деле могут быть последствия "анальной любви", какие риски для здоровья он несет? Проктолог из Киева Анастасия Пристая высказала свое мнение об анальном сексе.

Читайте также"Коричневые аварии и трещины": 10 заповедей анального секса, которые запрещено нарушать (18+)

"На работе я довольно часто сталкиваюсь с людьми, которые практикуют анальный секс и анальные игрушки. И, как вы понимаете, они приходили не похвастаться проктологу на зависть: "Смотри, как я могу!"", - рассказывает врач в своем блоге в Instagram.

Так с чем же такие пациенты приходят к проктологу? Предлагаем топ проблем и варианты их решений:

Проблема 1. Самая частая причина - игрушка "нырнула" в прямую кишку и не достается. Под словом игрушка подразумевается: фаллоимитаторы, анальные пробки, огурцы, апельсины, дезодоранты, морковки, желуди, жестянки, ключи, духи и разные самоделки - кто на что горазд.

Решение: покупайте игрушки исключительно в секс-шопах.

"Не мастерите ничего самостоятельно. Не пхайте того, что может разбиться или взорваться и разорвать ее к чертовой матери (лампочки, аэрозоли). Покупайте с ограничителями!!! Но не возлагайте на них больших надежд. Если бы вы знали, как легко те ограничители заскакивают в попку, вы бы удивились. Так что никогда, поверьте, никогда не выпускайте игрушку из рук. А если уж такое случилось - не пытайтесь самостоятельно извлечь. Вы только сделаете хуже, пропихнув глубже вашу проблему и травмировав кишку", - отмечает врач.

Проблема 2. Травмы анального канала и прямой кишки. Разрыв слизистой.

Решение: если вам неслыханно повезло и у вашего партнера пиструн такой, что можно рыбу глушить - пользуйтесь им с умом, советует проктолог.

"Обязательно совершенно расслабиться, долгая прелюдия, обилие лубриканта. Желательно покупать в сексшопах с пометкой "для анального секса", на водной основе. Предварительно никаких пальцев туда засовывать не надо! Вспомните диаметр своей самой большой какашки и успокойтесь!"- призывает Пристая.

Проблема 3. Специфический проктит - то есть инфекционное воспаление прямой кишки. Чаще всего - заболевания, передающиеся половым путем.

Решение: во время анального секса всегда используйте презерватив с лубрикантом на водной основе.

"Даже если вы 70 лет в браке! Вагинальные выделения, слюна, масло, вазелин, крем, барсучий жир - не подходят! Презерватив точно порвется. И если проктит принимающая сторона может и не подхватить то уретрит партнеру гарантирован. Такая же ситуация с грязными игрушками - после использования обязательно тщательно промыть и обработать антисептиком. И если чередуете анальный и вагинальный секс - презерватив меняйте, потому что еще и у гинекологов работы прибавится", - подчеркнула врач.

Проблема 4. Недержание газов и жидкого кала. Чаще всего у людей из секс-индустрии.

"Как бы то ни было, дупця для секса не задумывалась. Частое ее использование не по назначению, особенно в жесткой форме (как на камеру в порно-фильмах) приводит к недостаточности анального сфинктера, недержание, пролабирование слизистой наружу", - рассказывает врач.

Решение: хорошо учитесь в школе и не работайте на этом поприще. И если секс - то только по неистовой любви и по согласию сторон!

"Да, и у мужчин, и у женщин есть анатомические особенности, приводящие к получению удовольствия во время анального секса. Нет ничего плохого в том, что люди этим занимаются. Только, как и ко всему в жизни, к анальному сексу нужно подходить с умом", - отмечает проктолог.

Ранее, как писал УНИАН, влюбленные пары назвали 10 самых популярных поз для секса.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Гордиенко