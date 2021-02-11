Тема половой жизни людей является для ученых одной из самых интересных, поскольку на многие вопросы научный мир до сих пор не нашел ответы.
Читайте такжеГод без секса: журналисты выяснили, как пандемия изменила сексуальную жизнь людейНедавно группа международных исследователей систематизировала множество научных работ относительно секса и высчитала идеальную продолжительность полового акта. Более того, ученые даже составили специальную шкалу.
По данной шкале считается, что короткий половой акт продолжается от одной до двух минут. От трех до семи минут - это нормальный секс, а идеальным считается половой акт от семи до тринадцати минут. Секс от 14 до 30 минут считается "затянутым", передает medikforum.
Специалисты отмечают, что на эти "нормативы" ориентироваться не стоит, поскольку главное, чтобы партнеры получали удовольствие.
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