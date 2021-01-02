Когда кажется, что вы воплотили все фантазии, и ваш секс стал скучноват, попробуйте что-то новенькое.
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Предлагаем вам 13 интересных вариантов о том, как подготовиться к основному блюду этой ночи и сделать ваш секс еще жарче и ярче, пишет Cosmo.
- Станцуй ему стриптиз
Включи приятную музыку и начинай медленно танцевать под нее. Снимай колготки, юбку, расстегни пуговицы на блузке, белье — последним этапом. Это так возбуждает!
- Станцуй с ним
Поставь вашу любимую музыку на максимальную громкость, бери своего любимого и танцуйте по дому.
- Пришли секс-SMS
Внезапно, когда он скучает на работе, пришли ему целое письмо о том, что и как сделаешь с ним дома. Поверь, он не сможет дождаться конца рабочего дня!
- Вручи подарочную карту
...в магазин женского белья! Он будет очень удивлен, а потом можете вместе сходить в магазин и пусть он выберет то, что тебе непременно подойдет.
- Надень туфли на каблуках
Начни приставать к нему в одних туфлях на шпильках, поглаживай и целуй... Долго вы оба точно не выдержете.
- Впиши секс в его календарь
Он откроет ежедневник, а там твоей рукой будет написано “секс в 19.00”. Просто незаметно впиши это мероприятие. Конечно, он будет дома вовремя!
- Пошепчи
Иногда приятные вещи можно говорить прямо в ухо, касаясь мочки губами. От этого по телу проходит теплая волна.
- Найми няню
Удивила мужа секс-свиданием на дому, сказав, что дети переночуют у няни. Это будет отличный подарок.
- Возьми бритву
Иногда перед сексом можно попробовать подравнять его бороду. Это может очень возбудить вас обоих.
- Поиграй в незнакомку
Предложи вести себя как на свидании вслепую. Вы оба узнаете много нового, в том числе и то, что кому больше нравится в постели. Секс в такую ночь будет невероятным!
- Поставь будильник
Только для пар с крепкой психикой! Поставь будильник на полчаса раньше правильного времени. На его замечание ответь, что все правильно и приступай к самому сладкому утреннему сексу. Больше он тебе ничего не возразит.
- Ноги!
Многие мужчины любят, когда девушка ступнями трется об него, а взамен - он будет целовать и гладить твои пальцы.
- Позвони
Сходите в ресторан недалеко от дома. Выйди в туалет, а через пару минут позвони ему и скажи, что ждешь его дома и уже разделась. Поверь, он еще в жизни не просил счет так быстро!
Прислушайся к этим советам, чтобы получать и дарить удовольствие во время секса. Тем более, твой партнер оценит заботу и будет рад заниматься с тобой сексом значительно чаще.
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