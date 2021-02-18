Оральные ласки сами по себе нравятся мужчинам, однако эксперты уверяют: для полноты «эффекта» нужно добавить к ним и визуальный ряд.

Одни девушки делают это, чтобы побаловать парня, другие — потому, что действительно любят процесс, но всех их волнует один и тот же вопрос: «Как подарить ему самый незабываемый минет в жизни?».

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Тело в дело. Оральные ласки сами по себе нравятся мужчинам, однако эксперты уверяют: для полноты «эффекта» нужно добавить к ним и визуальный ряд. Что они имеют в виду? Время от времени смотри ему прямо в глаза, прогибай спину, как кошечка, играй со своей грудью. Парню важно понимать, что этот процесс тоже приносит тебе удовольствие — тогда он может полностью расслабиться и отдаться своим ощущениям.

Прелесть новизны. Головка пениса чрезвычайно чувствительна к ласкам, однако после определенного времени стимуляции они уже не ощущаются так остро. Удиви его вниманием к другим «горячим точкам» - покрой поцелуями низ живота, внутреннюю поверхность бедер (при этом продолжай ласкать основание пениса рукой), опустись вниз к мошонке и зоне промежности — широкие «мазки» языком будут восприняты «на ура».

В позе. Догадывалась ли ты, что изменение позы при минете может подарить партнеру совершенно новые ощущения? Тем не менее это так: меняя угол соприкосновения ваших тел, ты получаешь доступ к тем чувствительным местечкам, которые ранее были скрыты. Попробуй заменить привычное положение «он лежит на спине, а ты — между его ног» на более интересное. Например, ляг на спину так, чтобы голова свободно свешивалась с кровати, а парня попроси встать рядом с тобой. Поначалу она может показаться не совсем удобной, но в процессе практики он ее точно оценит: более глубокое проникновение в ней гарантировано. Кроме того, он может придерживать тебя за голову, задавая темп и возбуждаться от созерцания твоего обнаженного тела.

Прогуляемся? Идея в том, чтобы дать возможность пенису партнера «погулять» по твоим губам, лицу, шее и груди, время от времени останавливаясь в самых интересных местах. Вам обоим понравится «контакт» его головки и твоих сосков — правда, есть все шансы, что закончить начатое он тебе просто не даст — возбуждение потребует немедленного выхода в виде страстного секса.

Освоить новую территорию. Локация тоже играет в этом «мероприятии» не последнюю роль: решись на то, чтобы подарить парню горячий минет не в спальне, а в более необычном месте. Это может быть укромный уголок в парке, ваша машина или даже полупустой зал в кинотеатре – все зависит от твоей смелости и его раскрепощенности. Тут важно помнить о двух моментах 1) гипотетическая возможность быть застуканными гораздо приятнее реальной, 2) любопытные прохожие знают, как работают камеры в смартфонах и иногда используют их, чтобы снимать таких «влюбленных голубков».

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Автор: УНИАН