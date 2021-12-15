Если уж вы решили отправить девушке свое эротическое фото, то лучше это сделать по всем правилам современного этикета.

Дикпик (от англ. dick pic) дословно переводится как "фото пениса". И об этом стоит поговорить хотя бы потому, что мужчины часто отправляют такие снимки знакомым и незнакомым женщинам, без повода и без спроса.

Когда только появились дикпики, отдельные особи стали закидывать своими "пиками" всех женщин из списка контактов и с сайтов знакомств, доставив этим им несколько секунд сомнительного жизненного опыта. Неудивительно, что даже была создана программа для защиты женщин от дикпиков в соцсетях.

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Но постепенно человечество осваивает грамотное обращение и с дикпиками. Эксперты советуют соблюдать пять простых правил при отправке дикпиков, чтобы они приносили удовольствие и получателю, и отправителю, пишет maximonline.

Спрашивай разрешения у девушки

Конечно, если вы встречайтесь уже пару лет, ты можешь послать ей дикпик практически в любой момент дня и ночи. Во всех других случаях следует интересоваться, в настроении ли девушка в данный момент лицезреть интимные части твоего тела.

И, конечно, никогда не посылай дикпик незнакомке. Даже если думаешь, что это расшевелит беседу на сайте знакомств. Нет!

Прелюдия к дикпику

Если разрешение на посылку дикпика получено, подразни девушку. Не нужно сразу присылать ей крупный план пениса в анфас и в профиль. Начни издалека: сначала пришли фотографию расстегнутых джинсов, потом трусов и только потом… Создай интригу, даже если финал очевиден. Никогда еще интрига не вставала на пути сексуального напряжения.

Позаботься о контексте

Под "контекстом" подразумевается все, что попало на снимок, кроме собственно пениса. Трусы, постельное белье — все должно быть чистым и располагать девушку к дальнейшему знакомству в реальности. Или, если вы уже знакомы, к продолжению знакомства. Попросту говоря: если делаешь дикпик в отражении в зеркале, позаботься о том, чтобы оно было чистым; если делаешь дикпик в туалете, убедись, что унитаз ни при каких ракурсах не попадет на фото и т.д.

Используй тело

Дикпик отличная возможность продемонстрировать свое тело. Никто ведь не говорил, что на дикпике должен быть исключительно пенис? Да, он является эстетическим центром композиции, но окружение пениса тоже важно. И если твой живот не лишен кубиков, а грудь - больших и малых грудных мышц - используй это.

Преврати дикпик в диквид

Нет лучше способа разнообразить свой дикпик, чем записать диквид - видео со звуком. Каким будет звук, решать тебе. Звук поможет тебе задействовать еще один орган чувств девушки.

Так что подумай прежде, чем отправлять девушке фото своего члена: как это лучше сделать и стоит ли вообще.

Напомним, ранее ученые раскрыли загадку века - почему же мужчины отправляют девушкам фото своих пенисов, хотя не всем барышням это нравится

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Автор: Виолетта Орлова