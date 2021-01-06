Улучи момент, когда парень сидит перед телевизором, откинувшись в кресле. Сядь ему на колени, спиной к его лицу.

Если партнерша готова взять секс-инициативу на себя, тогда ей стоит попробовать некоторые позы — бойфренд останется доволен.

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Тесный контакт

Ляг на живот, обопрись на ладони и подними таз вверх, после чего предложи бойфренду взять тебя сзади. Теперь сожми свои расставленные ноги вместе — это обеспечит и ему, и тебе более интенсивное удовольствие.

Другая наездница

Улучи момент, когда парень сидит перед телевизором, откинувшись в кресле. Сядь ему на колени, спиной к его лицу. Направь его пенис в себя, а руку заведи между ног (ею ты сможешь дополнительно ласкать его яички, легонько перекатывая их в ладони или оттягивая их, но очень нежно).

Приватный танец

Еще одна опция побаловать парня, когда он смотрит телевизор — устроить ему небольшой лэп-дэнс, то есть танец на коленях. Обнимай его, целуй, трись о него всем телом, шепчи на ухо непристойности, а когда фильм/футбольный матч/бокс начнется, можешь смело приступать к оральным ласкам – по сути, это и есть секс-фантазия большинства мужчин.

Лучшее шоу

Тем девушкам, которые хотят отвлечь парня от просмотра футбола, показана следующая позиция: оседлай его, упрись ступнями в диван/кресло и широко разведи ноги. Теперь перед бойфрендом встанет сложный выбор — наблюдать за тобой, либо смотреть в экран.

Современная гейша

Иногда даже самые невинные жесты врезаются в память сильнее откровенных моментов — пришло время в этом убедиться. Когда бойфренд устроится перед телевизором и решит насладиться игрой любимой команды, сделай ему сюрприз: войди в комнату обнаженной, прихвати с собой ароматное масло или крем. Устройся возле его ног и начни нежно их растирать, уделяя внимание каждому пальцу (на них сосредоточено много важных точек), после чего можешь помассировать ему ладони. После альтруистического поступка парень должен вернуть тебе должок, опять же, сделав массаж всего тела или хотя бы головы.

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Автор: УНИАН