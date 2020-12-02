Несмотря на все стереотипы, маленький член во многом лучше большого. Но, чтобы получить удовольствие, придется экспериментировать со специальными позами, рекомендованными для парней с небольшим пенисом.
Издание cosmo.com.ua собрало лучшие из них.
Миссионерская на подушке
Классическая миссионерская поза не входит в топ любимых у тех парней, чей пенис не больше 11–12 см. Да и девушки таких мужчин признаются, что тогда они не испытывают ожидаемого удовольствия. Но если подложить под бедра партнерши подушку, поза приобретает новое звучание. Так, проникновения становятся более глубокими, а прикосновения — ощутимыми.
Секс-мостик
Подойдет мужчинам с сильными руками и девушкам с гибким позвоночником. Особенность позы — девушка ложится на спину и приподнимает таз, а парень, обхватив ее бедра, подтягивает их на уровень пениса. Теперь только он контролирует интенсивность движений и силу проникновений. Результат удовлетворит обоих партнеров. Эту же позу можно практиковать на столе.
Крепкое объятие
Партнерша может просто крепко прижаться к мужчине, а может забросить одну ногу ему на плече. Вторая должна лежать ровно. Парень легонько присаживается на нее и входит максимально глубоко. Чтобы было легче удерживать его, рекомендуем согнуть лежащую ногу. А ту, которая будет на плече возлюбленного, лучше не сгибать и не цепляться ею за шею мужчины. Это травматично.
Наездница в обратную сторону
Когда у парня небольшой пенис, классическая поза никому не доставит удовольствия. Но если ты сядешь на мужчину, повернувшись к его лицу спиной, ощущения будут совершенно другими. При этом лучше упереться на колени и положить руки на свои бедра. Также очень важно не подыматься очень высоко, иначе член будет постоянно выскакивать.
Лотос
Его можно выполнять так, как написано в «Камасутре», то есть, когда мужчина полностью скрещивает ноги, или просто сев на колена. В любой вариации девушка должна сесть сверху на партнера. Если у него сильные руки, ты можешь обнять парня ногами, и он будет удерживать тебя за спину. Если нет, хватайся руками за плечи, упершись в диван или пол ступнями.
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