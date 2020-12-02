Классическая миссионерская поза не входит в топ любимых у тех парней, чей пенис не больше 11–12 см. Да и девушки таких мужчин признаются, что тогда они не испытывают ожидаемого удовольствия.

Несмотря на все стереотипы, маленький член во многом лучше большого. Но, чтобы получить удовольствие, придется экспериментировать со специальными позами, рекомендованными для парней с небольшим пенисом.

Издание cosmo.com.ua собрало лучшие из них.

Миссионерская на подушке

Классическая миссионерская поза не входит в топ любимых у тех парней, чей пенис не больше 11–12 см. Да и девушки таких мужчин признаются, что тогда они не испытывают ожидаемого удовольствия. Но если подложить под бедра партнерши подушку, поза приобретает новое звучание. Так, проникновения становятся более глубокими, а прикосновения — ощутимыми.

Секс-мостик

Подойдет мужчинам с сильными руками и девушкам с гибким позвоночником. Особенность позы — девушка ложится на спину и приподнимает таз, а парень, обхватив ее бедра, подтягивает их на уровень пениса. Теперь только он контролирует интенсивность движений и силу проникновений. Результат удовлетворит обоих партнеров. Эту же позу можно практиковать на столе.

Крепкое объятие

Партнерша может просто крепко прижаться к мужчине, а может забросить одну ногу ему на плече. Вторая должна лежать ровно. Парень легонько присаживается на нее и входит максимально глубоко. Чтобы было легче удерживать его, рекомендуем согнуть лежащую ногу. А ту, которая будет на плече возлюбленного, лучше не сгибать и не цепляться ею за шею мужчины. Это травматично.

Наездница в обратную сторону

Когда у парня небольшой пенис, классическая поза никому не доставит удовольствия. Но если ты сядешь на мужчину, повернувшись к его лицу спиной, ощущения будут совершенно другими. При этом лучше упереться на колени и положить руки на свои бедра. Также очень важно не подыматься очень высоко, иначе член будет постоянно выскакивать.

Лотос

Его можно выполнять так, как написано в «Камасутре», то есть, когда мужчина полностью скрещивает ноги, или просто сев на колена. В любой вариации девушка должна сесть сверху на партнера. Если у него сильные руки, ты можешь обнять парня ногами, и он будет удерживать тебя за спину. Если нет, хватайся руками за плечи, упершись в диван или пол ступнями.

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Автор: УНИАН