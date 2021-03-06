Порно не влияет на эректильную дисфункцию, подчеркнули эксперты.

Ученые не нашли доказательств распространенному убеждению, что просмотр порно способствует развитию у мужчин эректильной дисфункции.

Об этом рассказал профессор и эксперт в области сексологии Ари Такман, пишет maximum.fm со ссылкой на psychologytoday.

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По словам экспертов, проблема заключается в том, что общее понимание эректильной функции полностью упускает из виду всю сложность сексуальности, отношений, эмоциональной уязвимости и социальных ожиданий у мужчин. Простыми словами, просмотр порно - это больше об эффекте плацебо. То есть, мысль о том, что после просмотра порнографии может появиться эта проблема, вызывает беспокойство, которое уже напрямую связано с эрекцией.

Кроме этого, лучший способ убить эрекцию – это неуверенность в себе, переживания о незапланированной беременности или инфекции, передающиеся половым путем. Ученые уверяют, что если вы чувствуете тревогу, то вам не следует заниматься сексом – вам следует заняться тем, что вызывает у вас эти тревожные мысли.

Также следует избавиться от неправильных ожиданий, которые навязаны тем же порно или обществом.

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Автор: УНИАН