Эксперт подчеркнула, что сейчас порнографическая индустрия затягивает людей с развитой фантазией к просмотру фильмов и видео.

Порно прочно и уверенно укоренилось в жизни современных мужчин и женщин. Однако ученые до сих пор спорят, не вредно ли смотреть фильмы для взрослых.

Сексолог, врач-психиатр Елена Голоцван рассказала Фактам ICTV в программе "есть здоровый вопрос", Что смотреть порно – это нормально. Но некоторые люди могут стать зависимыми от этого, поэтому следует быть осторожными и не преувеличивать.

"Одна из функций сексуальности – коммуникация. Если человек закрыт и не может активно коммуницировать с другими в сексуальном плане, тогда легче самому получить удовольствие, созерцая порнофильмы", – отметила сексолог.

Также она добавила, что сейчас порнографическая индустрия затягивает людей с развитой фантазией к просмотру фильмов и видео.

"У людей могут быть скрытые фантазии, которые они не могут реализовать с партнером. Поэтому они и смотрят порно, потому что там освещаются сексуальные желания мужчин или женщин", - утверждает Голоцван.

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Автор: УНИАН