Ни для кого не секрет, что самоудовлетворение — занятие не только для подростков, изучающих свое тело, но и для взрослых... которые, по сути, занимаются тем же самым. Это занятие вовсе не странное, а расслабляющее, хороший способ провести время наедине с собой.
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Даже есть техники, которые раскрывают весь потенциал мастурбации. Предлагаем тебе ознакомиться с несколькими из них и получить море удовольствия, пишет Cosmo.
- Изучи строение своего тела
Разумеется, ты знаешь, где находится клитор. А как он выглядит на самом деле? А помнишь ли ты, что снаружи видна лишь небольшая его часть? Полезно посмотреть рисунки, где отмечены все составляющие клитора. А потом возьми зеркало и изучи все это, так сказать, на практике.
- Выясни, что тебя возбуждает
Это, пожалуй, самый важный момент, потому что у всех людей свои предпочтения. Есть, например, много способов касаться клитора, помимо прямого сильного контакта. Есть определенные картинки, возникающие перед глазами и приносящие возбуждение. Зная все это, ты будешь получать гораздо больше удовольствия.
- Начни с ласк клитора
Специалисты-сексологи предлагают начинать ласки с наружных половых органов — с вульвы. Далее отыщи пальцами клитор, его несложно отличить на ощупь от других частей тела. Пробуй разную скорость и силу нажатия. Если трогать сам клитор не очень приятно, можно перераспределить нагрузку на половые губы, пробовать разные движения.
- Купи секс-игрушку
Хороший вибратор может стать прекрасным спутником в личном путешествии за удовольствием. Если ты стесняешься покупать его в магазине, можно выбрать и заказать в интернете. Со временем твоя личная коллекция наверняка расширится.
- Изучи точку G
Считается, что эта область находится довольно глубоко внутри вагины, на дальней стенке (ближайшей к желудку, если говорить с анатомической точностью). Ее можно стимулировать специальной игрушкой или пальцами, а если параллельно касаться клитора — удовольствия будет еще больше! Но работает точка G не у всех, это тоже важно помнить.
- Не концентрируйся на оргазме
Если у тебя никак не получается достичь оргазма при мастурбации, начинаешь думать, что с тобой что-то не так. Ведь это должно быть так просто! На самом деле немало женщин не получают его в этих условиях, просто в этом не принято признаваться. Если же переживать из-за этого, вероятность получить оргазм становится еще меньше, потому что ты отвлекаешься от процесса.
Специалисты рекомендуют расслабиться, не спешить и не считать оргазм обязательным «конечным пунктом».
Получай удовольствие от самого процесса, ведь мастурбация — это еще один способ связи мозга с телом! Парадоксально, но факт: в этом случае вероятность получить оргазм только растет. Удачи!
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