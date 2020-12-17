Установлено, что у сексуально активных людей более сильная иммунная система.

Секс не только сближает с партнером, но и укрепляет общее состояние здоровья. Названы некоторые преимущества интима, которые были подтверждены наукой.

Читайте такжеДля здоровья и не только: ученые рассказали о пользе сексаСнижение артериального давления. Множество исследований связывали секс с более низким артериальным давлением. Доказано, что половой акт особенно полезен для снижения систолического артериального давления – верхней цифры в измерении артериального давления.

Укрепление иммунитета. У сексуально активных людей более сильная иммунная система. Так, у студентов колледжей, которые занимались сексом несколько раз в неделю, в слюне фиксировался более высокий уровень иммуноглобулина А - антитела, которое помогает бороться с инфекциями и простудой, по сравнению со студентами, которые не занимались сексом совсем или слишком часто.

Снижение риска сердечно-сосудистых болезней. Секс - отличная тренировка для сердца. Помимо учащения пульса, секс помогает поддерживать баланс между уровнями эстрогена и тестостерона. Низкий показатель этих гормонов может подвергнуть нас риску многих заболеваний, включая остеопороз и болезни сердца. В одном исследовании установлено, что мужчины, которые занимались сексом не реже двух раз в неделю, имели вдвое меньшую вероятность умереть от инфарктов, чем редко практиковавшие секс представители сильного пола, пишет medikforum со ссылкой на The Health Site.

Уменьшение боли. По мнению экспертов, оргазм способен блокировать боль. Даже мастурбация может помочь уменьшить менструальные спазмы, артритную боль, а в некоторых случаях головную боль и хронические боли в спине и ногах.

Профилактика недержания. Потеря контроля над мочевым пузырем - распространенная и часто неприятная проблема, которая, по оценкам экспертов, затрагивает около 30% женщин в какой-то момент их жизни. Регулярный секс может укрепить мышцы тазового дна, что важно для предотвращения недержания.

Повышение качества сна. Вы чувствуете сонливость после секса? Это связано с тем, что оргазм вызывает выброс гормона пролактина, который способствует расслаблению и сонливости.

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Автор: УНИАН