Иногда девушки надеются, что кто-то другой поможет им лучше узнать свое тело.

Все есть девушки, которые по разным причинам боятся или стесняются мастурбировать.

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Эффективнее любых секс-тренингов

Иногда девушки надеются, что кто-то другой поможет им лучше узнать свое тело и научиться управлять им в постели. Тренинги дадут хорошую теорию, что нужно для того, чтобы быть удовлетворенной и получать оргазм. Но без «домашней работы» и самопознания не обойтись. Поэтому прежде, чем вообще записываться к коучу, который обещает научить искусство любви, попробуй научиться ему самостоятельно с помощью мастурбации. Можешь это делать пальцами или купить вибратор. Главное — регулярность и желание познавать себя.

Улучшает женское здоровье

Во-первых, мастурбация уменьшает боли при менструации. Обычно в эти дни тебе не очень хочется близости с парнем, зато ты будешь не против уединиться и доставить себе удовольствие самостоятельно. А эндорфины (гормоны радости), которые выбрасываются в организм во время оргазма, поспособствуют уменьшению боли. Во-вторых, мастурбация тонизирует мышцы тазового дна и улучшает либидо. В-третьих, самоудовлетворение предотвращает инфекции шейки матки.

Повышает самооценку и раскрепощает

Когда ты умеешь доставить себе удовольствие и знаешь, как это сделать, весь мир кажется немного светлее и приятнее, а ты в нем чувствуешь себя более уверенной. Ведь этот навык помогает непринужденно флиртовать с парнями, выбирать только то, что нравится, и ощущать все вкусы жизни.

Избавляет от бессонницы и стресса

Тотальное расслабление и наслаждение — главные спонсоры хорошего настроения. И оно действительно может быть таковым, если по возвращению домой после тяжелого дня ты не просто начнешь листать соцсети, а откроешь хорошее порно или помастурбируешь под релакс-музыку. В результате в головном мозге выработаются нейромедиаторы, которые поднимут настроение, уменьшат уровень кортизола (гормона стресса) и помогут легче заснуть.

Повышает вероятность получить множественный оргазм

Легенды о нескольких оргазмах за одну ночь, которые так любят подруги, могут стать реальностью в твоей постели. Но если умение получать один оргазм, условно говоря, заложено природой, то мультиоргазменность придется тренировать, как мышцы на фитнесе. Особенно рекомендуем для этого использовать вибраторы и пульсаторы. С их помощью ты найдешь все эрогенные зоны, а затем сможешь поделиться этой информацией с партнером, чтобы сделать ваш секс куда более интересным и приятным.

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Автор: УНИАН