4 удобные позы для секса с доминированием / фото ua.depositphotos.com

Секс с элементами БДСМ - одна из распространенных интимных фантазий. Этого не нужно стесняться, и если вы оба согласны — пробуйте!

Все, что как-то причастно к БДСМ, может как доставить оргазм, так и травмировать. Поэтому так важно разобраться, пишет Cosmo. Эти позы помогут получить максимум от доминирования одного партнера над другим.

  • Ленивая доминатрикс

Если тебе хочется покомандовать, но при этом не двигаться, то ляг на кровати и руководи действиями партнера: «Поцелуй меня туда-то, включи вибратор и поднеси сюда...». Он точно сделает всё, чего тебе захочется!

Иллюстрация Lucy Macaroni
  • Кнопка радости

Эта поза требует обязательного согласования! Пусть партнер встанет на четвереньки. Намажь лубрикантом пальцы обеих рук. Одной рукой проводи по его/ее гениталиям, а другой — ласкай область вокруг анального отверстия. Если человек согласен на более активные действия, можешь аккуратно ввести палец внутрь. Из соображений гигиены не меняй руки местами.

Иллюстрация Lucy Macaroni
  • А ну сядь!

Пусть он сядет на удобный стул или в кресло. Завяжи ему глаза. Начни медленно раздевать, комментируя свои действия: ты поцелуешь его в плечо, потом ниже... Некоторые движения пусть будут сюрпризом: проведи грудью по его губам, возьми его руку и проведи ею у себя между ног. Закончить эту игру можно сексом, а можно — самоудовлетворением, и пусть он потренирует фантазию, догадываясь, что происходит!

Иллюстрация Lucy Macaroni
  • Пульт управления

Пусть он встанет перед тобой на колени и исполняет команды, как и где тебя поласкать. Если он недостаточно хорошо справляется или медлит, можешь легонько шлепать его по спине или другому доступному участку. Потом можно поменяться ролями.

Секс: новости на тему

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко