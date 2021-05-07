Секс с элементами БДСМ - одна из распространенных интимных фантазий. Этого не нужно стесняться, и если вы оба согласны — пробуйте!
Все, что как-то причастно к БДСМ, может как доставить оргазм, так и травмировать. Поэтому так важно разобраться, пишет Cosmo. Эти позы помогут получить максимум от доминирования одного партнера над другим.
- Ленивая доминатрикс
Если тебе хочется покомандовать, но при этом не двигаться, то ляг на кровати и руководи действиями партнера: «Поцелуй меня туда-то, включи вибратор и поднеси сюда...». Он точно сделает всё, чего тебе захочется!
- Кнопка радости
Эта поза требует обязательного согласования! Пусть партнер встанет на четвереньки. Намажь лубрикантом пальцы обеих рук. Одной рукой проводи по его/ее гениталиям, а другой — ласкай область вокруг анального отверстия. Если человек согласен на более активные действия, можешь аккуратно ввести палец внутрь. Из соображений гигиены не меняй руки местами.
- А ну сядь!
Пусть он сядет на удобный стул или в кресло. Завяжи ему глаза. Начни медленно раздевать, комментируя свои действия: ты поцелуешь его в плечо, потом ниже... Некоторые движения пусть будут сюрпризом: проведи грудью по его губам, возьми его руку и проведи ею у себя между ног. Закончить эту игру можно сексом, а можно — самоудовлетворением, и пусть он потренирует фантазию, догадываясь, что происходит!
- Пульт управления
Пусть он встанет перед тобой на колени и исполняет команды, как и где тебя поласкать. Если он недостаточно хорошо справляется или медлит, можешь легонько шлепать его по спине или другому доступному участку. Потом можно поменяться ролями.
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