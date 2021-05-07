Сейчас БДСМ - это уже не какая-то редкость, доступная только андерграунд-тусовке. Сегодня это почти мейнстрим, его пробуют все подряд, а мужчины, несколько раз отшлепавшие своих любовниц, уже мнят себя гуру доминирования.

Секс с элементами БДСМ - одна из распространенных интимных фантазий. Этого не нужно стесняться, и если вы оба согласны — пробуйте!

Все, что как-то причастно к БДСМ, может как доставить оргазм, так и травмировать. Поэтому так важно разобраться, пишет Cosmo. Эти позы помогут получить максимум от доминирования одного партнера над другим.

Ленивая доминатрикс

Если тебе хочется покомандовать, но при этом не двигаться, то ляг на кровати и руководи действиями партнера: «Поцелуй меня туда-то, включи вибратор и поднеси сюда...». Он точно сделает всё, чего тебе захочется!

Кнопка радости

Эта поза требует обязательного согласования! Пусть партнер встанет на четвереньки. Намажь лубрикантом пальцы обеих рук. Одной рукой проводи по его/ее гениталиям, а другой — ласкай область вокруг анального отверстия. Если человек согласен на более активные действия, можешь аккуратно ввести палец внутрь. Из соображений гигиены не меняй руки местами.

А ну сядь!

Пусть он сядет на удобный стул или в кресло. Завяжи ему глаза. Начни медленно раздевать, комментируя свои действия: ты поцелуешь его в плечо, потом ниже... Некоторые движения пусть будут сюрпризом: проведи грудью по его губам, возьми его руку и проведи ею у себя между ног. Закончить эту игру можно сексом, а можно — самоудовлетворением, и пусть он потренирует фантазию, догадываясь, что происходит!

Пульт управления

Пусть он встанет перед тобой на колени и исполняет команды, как и где тебя поласкать. Если он недостаточно хорошо справляется или медлит, можешь легонько шлепать его по спине или другому доступному участку. Потом можно поменяться ролями.

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Автор: Иван Бойко