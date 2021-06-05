Большинство людей отдает предпочтение занятию сексом в постели, однако наука показала, что разнообразие дает дополнительную дозу возбуждения.
Поэтому эксперты рекомендуют выходить за пределы спальни или же переходить из горизонтального положения в вертикальное. Например, занимаясь сексом стоя, пишет 24 канал со ссылкой на Men's Health.
Занимаясь сексом стоя, ты должен учесть вопрос, какую позицию выбрать. Также следует помнить о силе тяжести. Поэтому не стоит слишком агрессивно опираться на шторку для душа или умывальник, чтобы не оторвать их. Не последнее место в этом занятии играет устойчивая поверхность. Не слишком хотелось бы в порыве страсти поскользнуться или потерять равновесие.
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Позиции для секса стоя
- У стены
Это один из классических способов заняться сексом стоя. Тебе нужно дать волю своей безграничной страсти, наслаждаясь процессом. Можете попробовать заниматься любовью лицом к лицу, или же развернуть возлюбленную спиной к себе. Если позволяет физическая форма – возьми ее на руки. В общем, будь готов к экспериментам.
- Полусобака
В этой позиции твоей возлюбленной нужно опереться на стол или раковину. Она должна стоять к поверхности спиной, поддерживая руки. В таком случае ты сможешь заняться сексом как вагинальным, так и анальным. Если делать это перед зеркалом, то гарантируем еще большее возбуждение.
- Тайский грузовик
Чтобы выполнить эту позицию, твоя партнерша должна принять позу йоги, которая называется Ширшасана. То есть ей необходимо сделать стойку на руках, опираясь на предплечья и голову. Но на этот раз она может положить ноги тебе на плечи, пока ты будешь стоять рядом с ней. Здесь главное – не сломаться во время попытки заняться сексом.
- Акробатика 69
Тебе нужно держать свою партнершу в воздухе, обхватив ее бедрами за шею. Но здесь нужно быть максимально осторожным, чтобы она не упала на пол в порыве страсти.
- Индийская сосна
В этой позиции партнерша кладет ладони на пол, а ты берешь ее за ноги так, будто собираешься сделать тачку. Но в этом случае ты поднимаешь свою возлюбленную чуть выше, чтобы она была в более вертикальном положении.
- Зажим
Интересный вариант предыдущей позиции, в которой твоя возлюбленная опирается на одну руку и помещает одну ногу между твоими ногами. В целом она должна тебя крепко обхватить. Сама постановка больше напоминает акробатические па, но однозначно стоит того, чтобы попробовать.
- Оральный секс стоя
Чтобы немного отдохнуть от такой интенсивности, выбери что-то спокойнее. Оральный секс стоя – одна из самых приятных и физически нетребовательных задач, которую можно выполнять на ногах.
- Лицом к лицу
Наконец, делай это лицом к лицу, пытаясь проникнуть в нее с помощью незначительных сгибаний ног. Это поза, полная напряженности и облегчает контакт и поцелуи.
Поэтому айда вооружаться этими позициями, чтобы разнообразить свою интимную жизнь. Это позволит не только поддерживать огонек страсти между вами, но и не превращать занятия сексом на рутину.
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