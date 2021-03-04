Если вы чувствуете, что с вашим либидо что-то не так, откажитесь от традиционной попойки в пятницу.

У каждой из девушек бывают периоды, когда ничего не хочется — либидо на нуле. Это нормальное явление, когда все, на что ты способна в кровати - это кутаться в одеяло, жевать печенье и смотреть любимый сериал.

Читайте такжеГотовимся к весне: названы секс-позы, которые сделают твою фигуру идеальной (фото 18+)Но что, если угасшая страсть не возвращается? Дни переходят в недели, а те — в месяцы, а ты чувствуешь, что печенье по-прежнему интересует тебя больше, чем секс. Может быть, что дело не только в настроении.

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Алкоголь

Многие убеждены, что алкоголь пробуждает желание, но на деле все не так. Бокал вина или шампанского действительно может раскрепостить на свидании, если не получается расслабиться, но он не сделает из тебя секс-богиню, если тебе совсем не хочется близости.

Все будет зависеть от того, что именно вы пьете, в каком количестве и как часто. Но один факт остается неоспоримым: алкоголь является сильнейшим депрессантом. Кстати, из-за употребления алкоголя женщины часто страдают нехваткой естественной смазки — это происходит из-за общей дегидрации организма, а так как алкоголь притупляет ощущения, достичь оргазма тоже может быть сложнее. Если вы чувствуете, что с вашим либидо что-то не так, откажитесь от традиционной попойки в пятницу.

Стресс

Как бы банально это ни звучало, стресс и депрессивные расстройства меняют уровень гормонов. Организм реагирует на стресс высвобождением особых гормонов — кортизола и адреналина. Повышенный уровень кортизола отрицательно сказывается на половом влечении. Проще говоря, мозг отказывается думать о продолжении рода, когда, по его мнению, телу угрожает опасность.

Это, кстати, характерно не только для женщин: в ответ на стресс артерии, сужаясь, уменьшают кровяной ток, и это приводит к эректильной дисфункции у мужчин.

Недосып

Мало что может сравниться по пользе для организма с восьмичасовым сном. На физическом уровне недостаток сна также ведет к снижению уровня тестостерона в крови и, следовательно, — к упадку в интимной сфере. Если к вечеру вы чувствуете себя как выжатый лимон, попробуйте изменить график своей сексуальной жизни и попробовать заняться сексом с утра.

Лекарства

Некоторые препараты, помогающие избавиться от депрессии, регулирующие кровяное давление и использующиеся для лечения ряда заболеваний, могут стать причиной сексуального расстройства. Перед тем как начать принимать незнакомое лекарство, проверьте, нет ли среди его побочных эффектов снижения сексуальной активности.

Курение

Многие убеждены, что курение обладает пагубным воздействием только на легкие и дыхательную систему, тогда как оно оказывает негативное воздействие на организм в целом.

В основном, эта проблема актуальна для мужчин: у них курение повышает риск эректильной дисфункции вдвое. Мужчинам-курильщикам труднее вызвать эрекцию и сохранить ее из-за того, что курение высвобождает адреналин и ряд других компонентов, влияющих на ток крови. Чем меньше крови поступает к гениталиям, тем слабее и реже происходит эрекция. Согласно последним исследованиям, курение занимает одно из первых мест среди факторов риска эректильной дисфункции.

Порнография

Казалось бы, должно быть наоборот: фильмы для взрослых должны стимулировать желание заняться сексом. Но в реальности наш мозг предпочитает выбирать пути наименьшего сопротивления. И если вы пристрастились к порно, секс с партнером может быть для вас в тягость. Согласно некоторым исследованиям, порнография формирует неверные представления у тех, кто ее смотрит, и в связи с этим реальный секс перестает соответствовать их ожиданиям.

Социальные сети

«Когда в спальне есть третий, пара не сможет поймать нужное настроение. Смартфон — это третий», — считает секс-эксперт доктор Пракаш Котари. Он пишет, что часто в своей практике сталкивается в последнее время с парами, которые жалуются ему на сексуальную жизнь, расстроенную социальными сетями. Обычно это молодые специалисты, которые вынуждены все время быть онлайн.

Его опыт согласуется с аналогичным у других врачей. Оставаясь все время на связи, общаясь с десятками людей за день, вы перегружаете свою нервную систему, отвлекаетесь от реальной жизни и все внимание посвящаете жизни виртуальной. Как часто во время секса у вас мелькала мысль о том, лайкнул ли кто-то вашу публикацию? Приходилось ли вам отвлекаться на звук мессенджера? Самое лучшее, что вы можете сделать, чтобы снова наладить интимную жизнь — это отказаться от использования гаджетов хотя бы за час до того, как идти в постель.

Секс — не первичная потребность нашего организма, и поэтому наша интимная жизнь протекает хорошо, только когда всё остальное тело чувствует себя превосходно.

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Автор: УНИАН