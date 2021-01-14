Конечно, укусы не станут для тебя открытием века, все мы иногда в порыве страсти кусаемся или получаем укусы, но иногда это не только не возбуждает, а убивает всё желание на корню.

О поцелуях говорят везде и всюду, а про укусы смущенно помалкивают. Хотя в той же «Камасутре» целая глава уделяется любовным покусываниям и царапинам.

Посмотри на зверей: похоже, что человеческие поцелуи это всего лишь чрезмерно облегченная форма звериной страсти, ведь игривый и ласковый кусь практикуют и хищники, и травоядные.

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Все мы учились целоваться, а укусы остались где-то в стихийной области страсти. Хочешь проверить, как твой партнер относится к укусам? Попробуй немного пошалить, так ты сразу поймешь, стоит ли вообще выпускать свою внутреннюю волчицу погулять, пишет Cosmo.

Пробная подписка на эротический кусь

Начинать лучше с легких, невесомых укусов в шею, только не в горло, а сбоку. Именно там, где в фильмах про вампиров рисуют красноречивые точки от клыков. Для начала это даже не укус, а отчетливое прикосновение зубами. Если такая ласка встречает страстный отклик, можно продолжать — покусывать мочку уха, рисовать невидимые цепочки укусов по плечам, груди и животу.

Ах, эти эрогенные зоны

Пробовать покусывать самые чувствительные места нужно очень осторожно, ведь даже ласка может давать болезненные ощущения. Но одно дело игриво куснуть за ягодицу, и совсем другое — впиться зубами в сосок. Мужчины порой невозбранно кусаются, а если ты попробуешь осадить вампира-самоучку, еще и обижаются, что их страсть оказалась невостребованной.

Не нужно терпеть боль, которая не приносит ничего, кроме дискомфорта. Останови свою кусачую половинку до того, как боли станет слишком много, и скажи прямо, что так не нужно, не нравится, больно. Магическая фраза «Я люблю, когда ты делаешь вот так» с наглядной демонстрацией поможет убрать зубы от слишком нежных мест. Кусать за гениталии — это уже из области осознанного БДСМ, и здесь обязательно должны действовать основные правила о безопасности и осознанности.

Не перестарайся!

Чтобы блаженство не растворилось в боли без следа, лучше всё-таки не слишком откровенно грызть доверчивого партнера. Пусть человеческие клыки не так выражены, как у хищников, ты можешь причинить серьезные травмы, особенно если от неожиданности он рванется в сторону.

Отметины от зубов, кровоподтеки, багровые засосы с четкой каймой от зубов, как и исцарапанная ногтями спина, — всё это еще и своеобразная печать принадлежности. Убедись в том, что ты получила согласие на такие отметины, и четко обозначь свое отношение к таким же следам на собственной коже.

Техника идеальных укусов

Если покусывания легки и мимолетны, заглажены поцелуями и ласковыми прикосновениями языка, то это правильный подход. Разве что вы решили поиграть в хищников и демонстративно хватаете зубами за шею сзади или притворяетесь, что сейчас перегрызете горло. И всё же в страсти имитация укуса, легкое надавливание зубами без кровавых последствий доставляет больше удовольствия.

Кусачий поцелуй

Если в песне поется про «сладко в кровь искусанные губы», то это художественное преувеличение. Обгрызать губы точно не стоит, зато прихват зубами нижней губы – это очень страстный и эротичный момент. Шерил Киршенбаум в своей книге «Наука поцелуя» утверждает, что такой укус за нижнюю губу выдает сексуальный темперамент.

Не грызи и не трынди!

Если настырно и агрессивно раз за разом впиваться в одно и то же место, это про что угодно, но не про секс. Это ведь не стейк, и ты не на конкурсе «Кто быстрее съест». Меняй впечатления, сладкие покусывания дадут плюс сто бонусов к возбуждению, если рассыпать их вперемешку с поцелуями по всему телу, не зацикливаясь на одном кусочке плоти.

Комментировать свое кусачее настроение рычанием, причмокиванием или сообщениями «Ох, как вкусно, так бы и съела» — довольно рискованная затея. Разве что в вашей паре так принято и вы оба не прочь добавить слов в процесс. Нелепые звуки вообще могут серьезно сбить возбуждение не только партнеру, но и тебе, будь с ними осторожнее.

Приближение оргазма: держи зубы при себе

Если чувствуешь приближение пика, постарайся не кусаться, как бы ни хотелось. Оргастическая судорога может совершенно случайно спровоцировать челюсти на такое сжатие, что из постели вам обоим придется ехать в травмпункт. Это будет случайность чистой воды, неловкость и недоразумение, но против природы не попрешь — всё-таки оргазм – это очень сильное переживание, когда разум отключается надежно и основательно.

Кусать иль не кусать – вот в чём вопрос

Не все любят укусы. Не у всех людей идеальный ряд зубов, чтобы позволить себе кусаться — бывает, что пара неровных зубов превращает укус в болезненный щипок, сравнимый с резким уколом иглой.

Всегда проверяй, готов ли твой партнер добавить немного животной страсти в процесс, и не позволяй навязать себе роль пожираемого заживо стейка, тогда всё будет хорошо и кусайтесь на здоровье.

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Автор: УНИАН