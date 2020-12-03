Практически все парни к моменту начала половой жизни уже имеют представление о том, как все происходит на самом деле – из порнографических фильмов, рассказов более опытных товарищей и т.д. Но одно дело теория и совсем другое – практика. В итоге возникает страх оказаться несостоятельным мужчиной.

Девушки много говорят о своем «первом разе»: одним повезло, у них был опытный заботливый партнер, который всё сделал правильно, другие ничего не почувствовали, для третьих первый секс стал неприятным травматичным опытом.

Но мы редко думаем о том, что у парней тоже бывает этот первый раз. Конечно, гетеросексуальные парни едва ли испытают то же в физическом смысле, что и девушки, но психологическая составляющая тоже играет роль, пишет Cosmo.ru.

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Предлагаем вам несколько советов, что делать девушке, если ей предстоит заняться сексом с парнем, у которого никогда его не было.

Не рассчитывай на многое, не рассчитывай на малое

Давай говорить начистоту. Очень вряд ли это будет самый шикарный секс в твоей жизни со сквиртом и мультиоргазмами. Так что вряд ли стоит рассчитывать на невероятное удовольствием.

Вместе с тем не нужно подходить к его первому сексу как тот мальчик из мультфильма «Вовка в тридевятом царстве»: «А! И так сойдет!» Нет, не сойдет! Заранее готовясь к ужасному сексу, ты обрекаешь себя на этот самый ужасный секс. А, собственно, почему? Пожалуйста, помни, что любой секс должен быть в радость. Ты не тренажер и не «первый блин», так что, хотя надеяться на тридцать три оргазма подряд не стоит, но ровно так же не готовься к обратному.

Лучше ни на что не рассчитывать: как будет - так будет.

Не смейся над ним - лучше вообще не смейся

Тут дело тонкое. Если тебе кажется, что смехом ты его расслабишь, то, может быть, тебе и не кажется: хорошая шутка и впрямь способна разрядить обстановку. Главное – не перейти грань и не задеть и без того хрупкое и нервное эго молодого человека. Помни, что он нервничает так же, как ты нервничала в свой первый раз. Только тебе можно было это показать, а он пытается храбриться и делать вид, что уже миллион раз этим занимался, и вообще — плевое дело! Так вот знай: нет, для него это не плевое дело, а очень нервное.

Попробуй соблюсти грань: не вздумай хохотать над его дурацкими трусами, но и не надо делать такое лицо, как будто на заднем фоне играет военный марш.

Поддержи его, если у него упал

Да, это случается время от времени, ничего страшного. Из-за того, что он нервничает, его эрекция может быть не такой надежной и пропасть в самый неподходящий момент (момент, когда вы оба без штанов всегда будет самым неподходящим). Просто продолжайте ласкать друг друга, как будто ничего не произошло. Не надо тыкать в него пальцем и издавать звук разочарования, но не надо и выбегать в костюме чирлидерши: «Давай! Ты сможешь!» Упал и упал, такое бывает. Если твой партнер молод, то вернуть всё, как было, не составит особого труда.

Тормози его

Если у него никогда не было секса, он может сильно спешить. Ему хочется поскорее очутиться внутри, а всё, что в промежутке, просто досадное недоразумение. Если тебя саму не заводит мысль, что вы просто сорвете друг с друга одежду, и он немедленно окажется в тебе, тормозни его. Погодите-ка, молодой человек, покажите ваши права. Да, ему хочется, да, его всего трясет от страсти... Это всё равно не повод жертвовать своим удовольствием. Так что предупреди его, что вы начнете с прелюдии и объясни, что она такая же часть секса, как проникновение. Да, без нее иногда можно обойтись под настроение, но это не тот случай.

Говори и показывай

Не жди, что у него внезапно откроется третий глаз в неожиданных местах, и он вдруг осознает, как надо доставлять тебе удовольствие. Не откроется. Не осознает. Он будет неуклюжим и растерянным, но всё в твоих руках (буквально). Расскажи ему про эрогенные зоны и способы воздействия на них: покажи, где тебя целовать, а где — гладить. Нарисуй ему карту, ведущую к твоему клитору! Не стесняйся проговаривать подробно, что тебе нравится, и спрашивать его, как нравится ему.

Не «забивай» на его ошибки

Не нужно думать: «Ну ладно, это его первый раз, и так сойдет». Если тебе больно или неприятно, то нет, не сойдет. Секс должен доставлять радость вам обоим, поэтому не стесняйся останавливать его, чтобы сказать: «Вот так не надо, мне больно». Ты можешь регулировать его скорость и глубину проникновения, не делай скидку на то, что он неопытный и всему научится. Не научится, если никто не объяснит ему, что то, что он делает, неправильно. Не надо издавать звук как в ток-шоу, когда кто-то дает неправильный ответ, и с платформы его сбрасывать рановато, но всегда открыто говори о своих ощущениях, в том числе о неприятных.

Поощряй его и поддерживай

И помни, что он нервничает и беспокоится. Ему искренне хочется сделать тебе хорошо, поэтому обязательно давай ему обратную связь, говори, какие его действия приводят к приятным ощущениям. Это всё-таки не экзамен, чрезмерная критика тут тоже неуместна, потому что он равнозначный партнер в сексе, это не школа.

А вообще, что бы вы ни делали, главное, чтобы всем было хорошо.

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Автор: УНИАН