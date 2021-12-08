Соответствующий законопроект в стране рассматривали в течение четырех лет.

Историческое голосование состоялось в Чили. Парламент страны легализовал однополые браки.

Как говорится в сюжете ТСН, соответствующий законопроект рассматривали в течение четырех лет.

До этого в стране были разрешены союзы между людьми одного пола. Однако они имели не все супружеские права. В частности, не могли усыновлять детей. Сейчас и этот вопрос был урегулирован. В Чили теперь будут признавать также однополые браки, которые заключили за границей.

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Государство Чили стало шестым в Южной Америке, где однополые браки легальны. Всего в мире их признают более двух десятков стран.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября правительство Швейцарии разрешило заключать однополые браки внутри страны. Закон вступит в силу 1 июля 2022 года. При этом браки, заключенные за рубежом, будут признавать уже с 1 января. Правительство страны приняло это решение на основании результатов референдума. Легализацию однополых браков поддержали почти две трети избирателей.

А в октябре в Голландии членам семьи монархов разрешили вступать в однополые браки и не терять из-за этого ни свой титул, ни права на трон.

Премьер-министр Марк Рютте прояснил этот момент после того, как в недавно вышедших книгах увидели заявление, что для голландских монархов такое невозможно. Премьер Рютте написал письмо, адресованное парламенту, в котором заявил, что "времена теперь другие".

Автор: Ирина Погорелая