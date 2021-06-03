Один из советов - подходящая поза, в которой партнеры лучше всего смогут контролировать свои тела. Например, doggy style является не самым удачным вариантом для медленного секса.

Многие воспринимают быстрый секс как выражение бурной страсти, но на практике он часто превращается в лихорадочный забег в стремлении быстрее получить разрядку.

Из-за этого партнеры перестают получать удовольствие от прикосновений к телу любимого человека, наслаждаться каждым движением, неспешно исследовать собственное тело в поиске новых ощущений.

Советы, как получить удовольствие от медленного секса собрало издание cosmo.com.ua.

Создай атмосферу

Запахи, цвета, музыка — создание определенной атмосферы как нельзя лучше вдохновит партнеров на медленный, чувственный секс. Зажгите ароматические свечи и вино, постелите красивое белье, приготовьте свои любимые игрушки. Если вам нравится заниматься сексом под музыку, то позаботьтесь о том, чтоб она тоже была медленная и соответствовала вашему ритму.

Найди подходящую позу

Найдите позу, в которой партнеры лучше всего сможгут контролировать свои тела. Например, doggy style является не самым удачным вариантом для медленного секса. А лучше всего для этого подходят традиционная миссионерская поза и разные варианты «ложки» и «наездницы».

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Замедли прелюдию

Растяните процесс от начала и до конца. Пусть прелюдия тоже будет нежной, медленной и неторопливой. После этого плавно перейдите к такому же медленному сексу. И помните — желание побыстрее перемотать «прелюдию» непосредственно к главному моменту сводит на нет все удовольствие от медленного секса.

Исследуй

Неторопливо исследуй те части тела партнера, которые обычно остаются без внимания. Самое время узнать больше о том, какие ощущения вызывают у парня прикосновение к лодыжкам, животу, внутренней стороне запястий. Отличный вариант проверить это — сделать партнеру эротический массаж с использованием ароматических свечей и эфирных масел.

Задействуй маленькие хитрости

Чтобы растянуть процесс, слегка нажми на область на теле партнера, которая располагается между половым членом и анусом. Благодаря этому давление достигает определенной железы, через которую проходят семявыводящие протоки. Эта небольшая хитрость вызовет задержку оргазма у партнера, благодаря чему вы сможете дольше наслаждаться сексом.

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Автор: Иван Бойко