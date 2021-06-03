Многие воспринимают быстрый секс как выражение бурной страсти, но на практике он часто превращается в лихорадочный забег в стремлении быстрее получить разрядку.
Из-за этого партнеры перестают получать удовольствие от прикосновений к телу любимого человека, наслаждаться каждым движением, неспешно исследовать собственное тело в поиске новых ощущений.
Советы, как получить удовольствие от медленного секса собрало издание cosmo.com.ua.
Создай атмосферу
Запахи, цвета, музыка — создание определенной атмосферы как нельзя лучше вдохновит партнеров на медленный, чувственный секс. Зажгите ароматические свечи и вино, постелите красивое белье, приготовьте свои любимые игрушки. Если вам нравится заниматься сексом под музыку, то позаботьтесь о том, чтоб она тоже была медленная и соответствовала вашему ритму.
Найди подходящую позу
Найдите позу, в которой партнеры лучше всего сможгут контролировать свои тела. Например, doggy style является не самым удачным вариантом для медленного секса. А лучше всего для этого подходят традиционная миссионерская поза и разные варианты «ложки» и «наездницы».
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Замедли прелюдию
Растяните процесс от начала и до конца. Пусть прелюдия тоже будет нежной, медленной и неторопливой. После этого плавно перейдите к такому же медленному сексу. И помните — желание побыстрее перемотать «прелюдию» непосредственно к главному моменту сводит на нет все удовольствие от медленного секса.
Исследуй
Неторопливо исследуй те части тела партнера, которые обычно остаются без внимания. Самое время узнать больше о том, какие ощущения вызывают у парня прикосновение к лодыжкам, животу, внутренней стороне запястий. Отличный вариант проверить это — сделать партнеру эротический массаж с использованием ароматических свечей и эфирных масел.
Задействуй маленькие хитрости
Чтобы растянуть процесс, слегка нажми на область на теле партнера, которая располагается между половым членом и анусом. Благодаря этому давление достигает определенной железы, через которую проходят семявыводящие протоки. Эта небольшая хитрость вызовет задержку оргазма у партнера, благодаря чему вы сможете дольше наслаждаться сексом.
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