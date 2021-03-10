Есть явные признаки того, что вы для мужчины, увы, ничего не значите – стоит обратить на них внимание и вовремя сделать правильные выводы.

Секс в чистом виде, без ожиданий и привязанностей иногда оказывается идеальным вариантом отношений: как говорится, «вы привлекательны, я чертовски привлекателен — зачем зря время терять».

Другое дело, что мы зачастую ждем от мужчины большего, а он предпочитает изображать влюбленность вместо того чтобы откровенно расставить все точки над «и», пишет Elle.

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Предлагаем разобраться, по каким же признакам можно определить, что вашего поклонника интересует лишь секс.

Разговоры только о сексе

Вы рассказываете, как провели лучшую в вашей жизни презентацию для начальства — он заявляет, что вы, вероятно, чертовски сексуальны в деловом костюме. Вы встревожены из-за конфликта с коллегой — он недвусмысленно намекает, что знает отличный способ снять стресс. Вы делитесь историями из отпуска — ему явно интересны лишь ваши фото в бикини. Другими словами, если после каждого разговора вам кажется, что вашего поклонника волнует лишь секс — не исключено, что так оно и есть.

Нет общих планов

Какие бы варианты для совместного уикенда вы ни предложили, если повестка дня не включает секс — у вашего кавалера неизменно возникают суперсрочные дела, требующие внимания родственники или аврал на работе. Свидания же обычно сводятся к банальному поеданию пиццы перед телевизором (у вас или у него дома) или, в крайнем случае, к совместному походу в кино (где он непременно выберет «места для поцелуев»). На большее мужчина, которому нужен лишь секс, не готов тратить ни силы, ни время, ни деньги.

Он не знакомит вас со своими друзьями

И тем более с родственниками. Мужчина, интересы которого выходят за пределы спальни, непременно представит вас — пусть и не сразу — как минимум ближайшему кругу друзей. Если же ваш роман длится несколько месяцев, но на приятельские встречи, вечеринки и семейные ужины вас ни разу не пригласили — на статус «его девушки» вам вряд ли стоит рассчитывать.

Комплименты только относительно вашей внешности

Дежурный набор фраз, призванных заманить вас в постель, примерно таков: «Ты так вкусно пахнешь», «У тебя потрясающие ноги», «Я теряю контроль, когда ты рядом» и, наконец, нестареющее «Я тону в твоих глазах». Прежде чем потерять бдительность под напором этих приятных, но не слишком оригинальных комплиментов, задайте себе вопрос: замечает ли ваш поклонник ваше чувство юмора, волнуют ли его ваши мечты, цели и достижения, или его восхищение распространяется лишь на размер вашего бюста?

Вы не завтракаете вместе

Более того, вы почти никогда не проводите вместе ночь — после секса он обычно либо стремительно исчезает (так как утром важные переговоры, дома собака, которую нужно кормить, у него нет с собой зубной щетки — нужное подчеркнуть), либо ненавязчиво намекает, что исчезнуть стоит вам. Нежные объятия, доверительные беседы и совместное приготовление утреннего кофе с яичницей — все это не входит в его сценарий.

Он раздражается, если вы отказываете ему в сексе

Если вы пока не готовы к близости, попросту не в настроении или секс приходится исключить из программы вечера из-за «женских дней», по-настоящему увлеченный вами мужчина с радостью посвятит время прогулкам, беседам и объятиям — в то время как заинтересованный лишь в сексе ловелас будет откровенно разочарован и раздражен: как ни печально, секс — единственное, чему он готов посвящать время, находясь вместе с вами.

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Автор: УНИАН