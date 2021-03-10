Секс в чистом виде, без ожиданий и привязанностей иногда оказывается идеальным вариантом отношений: как говорится, «вы привлекательны, я чертовски привлекателен — зачем зря время терять».
Другое дело, что мы зачастую ждем от мужчины большего, а он предпочитает изображать влюбленность вместо того чтобы откровенно расставить все точки над «и», пишет Elle.
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Предлагаем разобраться, по каким же признакам можно определить, что вашего поклонника интересует лишь секс.
- Разговоры только о сексе
Вы рассказываете, как провели лучшую в вашей жизни презентацию для начальства — он заявляет, что вы, вероятно, чертовски сексуальны в деловом костюме. Вы встревожены из-за конфликта с коллегой — он недвусмысленно намекает, что знает отличный способ снять стресс. Вы делитесь историями из отпуска — ему явно интересны лишь ваши фото в бикини. Другими словами, если после каждого разговора вам кажется, что вашего поклонника волнует лишь секс — не исключено, что так оно и есть.
- Нет общих планов
Какие бы варианты для совместного уикенда вы ни предложили, если повестка дня не включает секс — у вашего кавалера неизменно возникают суперсрочные дела, требующие внимания родственники или аврал на работе. Свидания же обычно сводятся к банальному поеданию пиццы перед телевизором (у вас или у него дома) или, в крайнем случае, к совместному походу в кино (где он непременно выберет «места для поцелуев»). На большее мужчина, которому нужен лишь секс, не готов тратить ни силы, ни время, ни деньги.
- Он не знакомит вас со своими друзьями
И тем более с родственниками. Мужчина, интересы которого выходят за пределы спальни, непременно представит вас — пусть и не сразу — как минимум ближайшему кругу друзей. Если же ваш роман длится несколько месяцев, но на приятельские встречи, вечеринки и семейные ужины вас ни разу не пригласили — на статус «его девушки» вам вряд ли стоит рассчитывать.
- Комплименты только относительно вашей внешности
Дежурный набор фраз, призванных заманить вас в постель, примерно таков: «Ты так вкусно пахнешь», «У тебя потрясающие ноги», «Я теряю контроль, когда ты рядом» и, наконец, нестареющее «Я тону в твоих глазах». Прежде чем потерять бдительность под напором этих приятных, но не слишком оригинальных комплиментов, задайте себе вопрос: замечает ли ваш поклонник ваше чувство юмора, волнуют ли его ваши мечты, цели и достижения, или его восхищение распространяется лишь на размер вашего бюста?
- Вы не завтракаете вместе
Более того, вы почти никогда не проводите вместе ночь — после секса он обычно либо стремительно исчезает (так как утром важные переговоры, дома собака, которую нужно кормить, у него нет с собой зубной щетки — нужное подчеркнуть), либо ненавязчиво намекает, что исчезнуть стоит вам. Нежные объятия, доверительные беседы и совместное приготовление утреннего кофе с яичницей — все это не входит в его сценарий.
- Он раздражается, если вы отказываете ему в сексе
Если вы пока не готовы к близости, попросту не в настроении или секс приходится исключить из программы вечера из-за «женских дней», по-настоящему увлеченный вами мужчина с радостью посвятит время прогулкам, беседам и объятиям — в то время как заинтересованный лишь в сексе ловелас будет откровенно разочарован и раздражен: как ни печально, секс — единственное, чему он готов посвящать время, находясь вместе с вами.
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