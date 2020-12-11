Упреки, оскорбления, пренебрежение чувств и обесценивание мысли – не являются хорошим признаком. Особенно, когда не понимаешь, что случилось и почему партнер постоянно обижается.

Основой отношений является взаимное уважение между партнерами. Однако общение всегда не может быть идеальным, могут случаться и ссоры. В таких случаях стоит уметь отличить невзгоды от токсичных отношений.

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Постоянное чувство вины за свои слова или поступки

Если даже бытовые разговоры заканчиваются ссорами и странными обвинениями, между вами явно что-то не то, пишет Cosmo.

Упреки, оскорбления, пренебрежение чувств и обесценивание мысли – не являются хорошим признаком. Особенно, когда не понимаешь, что случилось и почему партнер постоянно обижается. Причем такое поведение может быть в скрытой, завуалированной или шутливой форме.

Различия в словах и действиях партнера

Это могут быть ситуации, когда партнер обещает провести время вместе, а затем исчезает с друзьями. Также может не держать слово, не прислушиваться и жить только в свое удовольствие.

Чем чаще партнер говорит об одном, а делает совсем другое, тем выше необходимость прекращать такие отношения. Если в начале не ценит время и внимание любимого человека, то в будущем ничего не изменится.

Отсутствие эмоций в отношениях

С одной стороны, частые ссоры, истерики и упреки рано или поздно наскучат обоим. С другой, отсутствие даже малейших срывов также подозрительно.

Без скандалов и проблем в отношениях не обойтись. Такие ситуации могут свидетельствовать о том, что вы не безразличны друг другу и работаете над отношениями.

Появление проблем на работе и в общении с друзьями

Например, человек может все время писать, звонить и упрекать, что партнерша много времени уделяет работе или друзьям. Или наоборот может считать некомпетентной и неинтересной.

Это уже не колокольчики, а колокола, свидетельствующие о том, что с партнером нужно серьезно поговорить. Дело даже не в том, что мужчина ведет себя, как ребенок, которому не уделяют время и внимание. Все гораздо серьезнее, ведь таким образом мужчина унижает девушку.

Если из-за поведения партнера ты становишься менее эффективной на работе или почти не видишься с подругами, в отношениях лучше поставить точку.

Тотальный контроль и шантаж

Одно дело, когда партнер интересуется, во сколько тебя встретить и просит не выключать телефон. Другая, если приказывает приехать домой в 12 и быть все время на связи. Это, скорее всего, патологическое желание обладать человеком и контролировать все его передвижения.

Игнорирование личного пространства и интересов

К сожалению, все еще есть мужчины, которые застряли мозгами в прошлом веке и ошибочно считают, что удел женщины – это кухня, стиральная машинка и уборки в квартире. Они и слышать не хотят о других желаниях девушки. Таким мужчинам все равно, что тебе нравится, чем ты интересуешься и как хочешь проводить досуг.

Отсутствие страха перед расставанием

Спроси себя, боишься ли потерять отношения. Если ответ пришел не сразу или он отрицательный, можно потихоньку собирать чемоданы. Когда мы действительно любим, а также дорожим отношениями и партнером, боимся даже мысли о расставании. Поэтому равнодушие - очень плохой показатель.

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Автор: УНИАН