После родов желание интимной близости к женщинам возвращается. Однако ко всем по-разному.

После родов счастливые супруги возвращаются с наследником домой и мечтают о "добеременных" страстях. Однако появление ребенка вносит коррективы не только в режим мамы и папы, но и в их интимную жизнь.

Один молодой папа через месяц после рождения первенца написал в своем профиле в соцсети: "Сон круче, чем секс".

После родов желание интимной близости к женщине возвращается. Однако ко всем по-разному. Бывает, что у супругов секс происходит уже через 10-14 дней после родов, и именно новоиспеченная мамочка выступает инициатором интима. Бывает и по-другому, когда, следуя всем медицинским показателям, уже можно предаваться страстям, но у женщины нет желания или же накопились страх и усталость.

Перед выпиской молодую маму дежурный врач-гинеколог обязан проинструктировать и в части послеродового секса. А именно сообщить, что при нормальных родах рекомендуется отложить секс на 6-8 недель - это оптимальное время для восстановления детородных органов после испытания беременностью и родами. Если роды протекали естественно и без каких-либо осложнений, матка достигает прежних размеров (сокращается) и целостность тканей восстанавливается как раз к концу 6-й недели после родов. При кесаревом сечении или осложненных родах, эпизиотомии (разрезе промежности), "перерыв" продлят еще на 2-4 недели.

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Через месяц после родов женщине предстоит плановый осмотр у гинеколога в женской консультации. Во время осмотра врач решит по состоянию организма и определит, можно ли начинать половую жизнь или надо еще воздержаться.

Врачебный запрет на секс в первые 1,5-2 месяца после родов обусловлен двумя причинами:

- место крепления плаценты к стенке матки - это практически открытая рана, и во время секса велик риск кровотечения;

- половые пути в первый месяц после родов очень уязвимы перед инфекциями, которые легко проникают в матку, грозя серьезным воспалением.

Поэтому есть смысл немного воздержаться, чтобы вернуть теплоту отношений, любви и страсти без неприятных последствий, которые наряду с уходом за малышом очень усложнят жизнь, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова