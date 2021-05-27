Автор книги "Скажи мне, что ты хочешь: Исследование сексуального желания и то, как оно может улучшить вашу жизнь" Джастин Лемиллер провел исследование, в ходе которого выяснил о каком сексе мечтают американцы.
Об этом сообщает MAXIM.
Он опросил 4175 жителей США и получилась очень интересная статистика.
На первом месте оказался секс втроем или оргии. Далее идет БДСМ, а заключает тройку лидеров по секс-фантазиям - разнообразие. Также в рейтинг самых популярных вошли страсть и романтика, свингерство, гомоэротизм и даже переодевания в людей другого пола. Но нашлись и те, кто четко заявил о своих сексуальных табу.
Обратите внимание на таблицу. Красным отмечены ответы мужчин, а черным - женщин.
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