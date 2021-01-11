Оказалось, что люди с раком ротоглотки начинали активную половую жизнь с орального секса.

Ранний и частый оральный секс увеличивает риск развития рака ротовой полости и глотки, вызванного вирусом папилломы человека (ВПЧ).

Читайте такжеСвет мой, зеркальце, скажи: названы топ-3 идеи использования зеркала во время секса (18+)К такому выводу пришли исследователи из американского университета Джонса Хопкинса, пишет журнал Cancer.

Они считают, что эти обстоятельства следуют внести в список дополнительных и независимых факторов. Сам по себе оральный секс в списке уже есть.

Всего ученые проанализировали данные о сексуальной жизни 163 человек с диагностированным раком ротоглотки и 345 здоровых добровольцев. Большинство участников обеих групп - гетеросексуальные белые мужчины в возрасте от 50 до 69 лет. Они в браке или живут с женщиной.

К раннему сексу ученые отнесли контакты, начавшиеся до 18 лет. Частый оральный секс, по их мнению, - больше десяти партнеров за жизнь и более пяти за год.

Оказалось, что люди с раком ротоглотки чаще практиковали оральный секс, начинали с него активную половую жизнь и впервые занимались им до наступления 18 лет. У заболевших также было больше оральных половых партнеров. Значимыми факторами стали оральный секс с людьми старшего возраста и моногамность партнера.

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Автор: УНИАН