Оральный секс может быть разным.

Сексолог Анастасия Виноградная рассказала, что при оральном сексе можно использовать разные техники. И поверьте, все они сведут с ума вашего мужчину.

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Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью УНИАН.

Так жарко, что хочется упасть в ледяной бассейн? Один из приемов - это использовать холод. Возьми кусочек льда и подержи его во рту, через пару минут иди к любимому и прихвати стакан с холодной водой. Это поможет поддержать ощущения, и не заморозить драгоценный орган. А вот с мороженым играть не рекомендуется. Сахар редко дружит с интимными частями тела.

Или, наоборот, горячо. Согреться поможет горячий чай. Очень горячий, только не обожгись. Прогреваем ротовую полость, и - по известному маршруту. С собой - стакан с теплым чаем или водой. Глоток следует делать раз в минуту. Кстати, горячие напитки помогают справиться с ощущением сведенной челюсти и отлично дружат с «глубоким горлом».

Еще необычнее? Хватай игристое брют или стакан газированной минералки. Тут потребуется сноровка, поскольку жидкость обязательно должна быть во рту, рекомендуется потренироваться. Пузырьки будут нежно пощипывать головку и дарить более чем необычные ощущения.

А теперь вариант для дам, не страдающих особой чувствительностью зубов. Та самая техника «горячо-холодно». Берем в спальню стакан воды со льдом и горячий чай. И чередуем глотки горячей и холодной жидкости. Тут ты точно сведешь его с ума.

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Автор: Диана Могилевич