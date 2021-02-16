Самое большое заблуждение насчет орального секса: якобы при настоящем минете член партнера должен целиком поместиться у тебя во рту, и якобы все парни ждут именно этого. Но правда в том, что секс должен быть приятным и комфортным для всех участников процесса.

Рефлексы – штука полезная. Это маленькие телохранители в полном смысле слова: они защищают наш организм, стоят на страже здоровья и даже спасают наши жизни. Вот только иногда нам самим приходится с ними сражаться, ведь они не всегда способны отличить друг от врага...

Предлагаем вам узнать, как подавить рвотный рефлекс при фелляции.

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Этот рефлекс не менее важен, чем чихание или отдергивание руки от горячего утюга, пишет Cosmo. Природа придумала его на случай, если в твоё горло попадет слишком большой кусок пищи – настолько большой, что ты не сможешь его проглотить или благополучно переварить, к тому же он рискует угодить в дыхательные пути. Какой же помехой этот полезный рефлекс становится, когда ты идешь к отоларингологу или стоматологу! И при оральном сексе он тоже может стать проблемой.

Как справиться с таким грубым физиологическим рефлексом при таком интимном действии?

Не позволяй члену касаться тех зон во рту, которые особо восприимчивы к раздражителям

И это не только горло. Спровоцировать тошноту может прикосновение к любой точке задней трети ротовой полости, включая небо, нижнюю и боковые стороны языка. Так что если тебе приходилось сталкиваться с тем, что позыв к рвоте возникает даже когда ты чистишь зубы, то скорее всего ты просто задеваешь зубной щеткой боковую сторону языка.

Зная это, неприятностей можно избежать. Направляй одариваемый ласками орган к менее капризным точкам во рту: губы и внутренние поверхности щек не должны взбунтоваться.

Это может быть психологическая реакция

Хотя это редкое явление, у некоторых взрослых встречается повышенный рвотный рефлекс. Причины у такой гиперчувствительности разные, и большинство из них носит не столько физиологический, сколько психологический характер. Какое-то событие в прошлом человека могло спровоцировать такую реакцию — например, это может быть неприятный детский опыт у врача.

Но нередко позывы к рвоте во время орального секса связаны с сексуальной психотравмой: например, если женщине приходилось делать это против своей воли, это превращается в память тела. Формируется условный рефлекс.

Этот тип рефлекса может быть спровоцирован запахом, ароматом определенного одеколона, конкретными сексуальными ситуациями или даже самой мыслью об оральном сексе. Он работает, даже если ничто не воздействует на полость рта физически. Это может случиться и во время секса с партнером, которого женщина любит, которому доверяет и который никогда не делал ей ничего плохого.

Конечно, многие в итоге отказываются даже пытаться – кому же нравится испытывать тошноту во время секса, да и партнеру радости в этом мало. Но психотравмирующий опыт не должен влиять на всю дальнейшую жизнь. Существуют специальные психотерапевтические практики, которые позволяют избавиться от условных рефлексов, связанных с пережитой травмой.

«Оральный секс» и «глубокая глотка» — не синонимы

Самое большое заблуждение насчет орального секса: якобы при настоящем минете член партнера должен целиком поместиться у тебя во рту, и якобы все парни ждут именно этого. Кто-то слышал, что некоторые женщины спокойно проворачивают такие трюки безо всякой тошноты и рвоты, а кто-то видел это в порно (в котором это обычно уловки монтажа)... Правда в том, что секс должен быть приятным и комфортным для всех участников процесса.

Техник орального секса – великое множество, и «глубокая глотка» — только одна из них. Что действительно доставляет мужчинам наибольшее удовольствие – так это ощущение, что партнерша наслаждается тем, что ублажает их. А значит, минет, сделанный с удовольствием (и с подключением рук, которые займутся той областью пениса, которая не вошла), куда лучше и сексуальнее, чем когда ты давишься, пытаясь повторять подвиги порноактрисы.

Итак, если ты испытываешь рвотные позывы при оральном сексе, первым делом надо выяснить, почему это происходит. Это что-то психологическое, вызванное предыдущим опытом? У партнера есть привычка делать что-то, из-за чего оральный секс становится для тебя физически дискомфортным? Ты забываешь подключать к процессу руки? А может быть, вам просто стоит делать это под другим углом? Поняв причину, можно ее устранить.

Как и любая другая форма интимной близости, оральный секс должен быть приятным и возбуждающим для обоих. Это довольно альтруистичная разновидность секса, конечно, но это не значит, что тебя должно выворачивать от нее наизнанку.

Оральный секс: что стоит знать

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Автор: УНИАН