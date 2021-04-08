Если женщине не хочется орального секса - никто ее не осудит. Мужчина знает, что дело не в нем и не в его пенисе.

Штамп в паспорте порой влияет на самые неочевидные события вроде оральных ласк. Конечно, бывает по-разному, но с большой вероятностью женщине станет приятнее и проще.

Читайте такжеЭксперты рассказали, как победить рефлексы при оральном сексе (18+)Варианты того, как может измениться оральный секс собрало издание cosmo.

1. Это больше не работа

Почти у каждой в жизни был мужчина, доставить которому оральное наслаждение было настоящей работой: он спит, а ты думаешь обо всяких скучных вещах. Теперь это точно не скучное перекладывание условных бумаг, а скорее игра.

2. Ты получаешь некоторое удовольствие

Теперь ты обязательно получаешь что-то после: или это была часть прелюдии, или ему хочется тебя тоже порадовать. Вы взрослые люди и хотите делать приятное друг другу.

3. Он знает все о твоих рефлексах

И не будет настаивать на невозможном, чтобы ты не расстраивалась.

4. Ты знаешь, когда он брился или ходил в зал

И можешь выбрать день и время для этих ласк таким образом, чтобы всем было хорошо.

5. Ты не умрешь от его взгляда

Если ты посмотришь на него, чтобы оценить настроение, и он перехватит твой взгляд, это не собьет тебя с толку и не остановит процесс. А если тебе это вообще не нравится, он не будет подсматривать.

6. Ошибки простительны

Если ты случайно коснулась зубами или дернулась не туда, он не обидится и можно будет продолжать. Он же знает, что ты не нарочно.

7. Он не заставит тебя глотать

Он знает, что сперма — это не шардоне 2012 года, и только ты можешь решить, хочешь этого или нет.

8. Если не хочется — не делай

Никто тебя не осудит. Он знает, что дело не в нем и не в его пенисе. Может, ты вообще ничего не хочешь, кроме как лежать на кровати в позе морской звезды. Ноль нажима и уговоров, и это само по себе очень возбуждает.

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Автор: Иван Бойко