Если мужчина не фанат прелюдии, то пора это изменить: секс может начаться задолго до того, как вы окажетесь в постели.

Названы шесть действенных советов, как сделать секс лучшим в жизни мужчины и таким, который он точно не забудет.

Такие советы приводит издание cosmo

Прелюдия начинается задолго до секса

Если мужчина не фанат прелюдии, то пора это изменить: секс может начаться задолго до того, как вы окажетесь в постели. Чтобы возбудить себя, а потом и партнера, стоит начать с настроения. Например, посмотреть видео для взрослых. Порно возбуждает женщин похлеще мужчин. А во время просмотра можешь ввести во влагалище вибрирующие вагинальные шарики — до оргазма они тебя не доведут, но прекрасно пробудят в тебе желание немедленно заняться сексом.

А дальше как в кино: отправляй любимому интригующие фотографии и сообщения с сексуальными намеками. Не раскрывай все карты сразу, лучше пробуди в нем интерес — что же случиться этим вечером? Будь уверена, домой он прибежит на всех парах.

Читайте такжеНе только чеснок: названы топ-5 продуктов, которые лучше не есть перед сексомСмени позицию в оральном сексе

Скорее всего, ты привыкла делать минет в одной позе, которая не меняется уже годами. Либо ты на коленях, либо лежишь на кровати около его пениса. Попробуй поменять позицию, чтобы даже привычный оральный секс стал чем-то новым. Например, ложись на кровать, но голову откинь с края постели. Кстати, такая позиция не только потрясающе выглядит, но и значительно облегчает задачу: минет станет по-королевски глубоким.

Закрой ему глаза ...

... или завяжи ему руки. Сделай так, чтобы партнер не мог двигаться. Так ты возьмешь инициативу в свои руки, а мужчина невероятно возбудиться. Ведь он не знает, что будет дальше — все полностью в твоей власти. Управляй им, дразни его, интригуй и возбуждай его фантазию. Ох, что будет, когда он сможет добраться до твоего тела.

Используй тяжелую артиллерию — грудь

Если ему так нравится твоя грудь, почему бы не сделать «это» по-новому? Наверняка мужчина просто мечтает о таком опыте. Твоего мужчину привлекаешь ты, привлекает твое тело, привлекает твоя грудь — и логически это вполне может привести к сексу между грудей.

Помни, размер не играет в этом никакой роли. Просто включи больше тела — не только грудь, но еще и руки, и рот.

Игра в переодевание

Чтобы на время стать «другой женщиной», необязательно кардинально менять внешность. Лучше поиграй в настоящее переодевание. Узнай, какой образ возбуждает твоего мужчину больше всего и найди этот костюм в интим-магазине. Сексуальная медсестра может вылечить его от всех болезней, стюардесса подарит незабываемый полет в небеса. Продолжать этот список можно долго.

Пусть он станет наблюдателем

Усади его поудобнее в кресло, а сама устрой настоящее эротическое шоу. Медленно раздевайся, рассказывай о своих фантазиях, даже мастурбируй (это вообще фейерверк эмоций для него.). В общем, делай все, что придет в голову — но с одним условием: мужчина не сможет дотронуться до тебя, пока ты не дашь «зеленый свет».

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Автор: Иван Бойко