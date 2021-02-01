Когда человека обнимают, он чувствует доверие, симпатию, безопасность и спокойствие - это благоприятно как для психики, так и для физического самочувствия. В эти моменты организм вырабатывает сигнальные вещества, которые в народе называют "гормонами счастья".

Во времена ограниченных контактов и соблюдения дистанции растет тоска по близости, физическому контакту и объятиям. Ученые выяснили, что происходит в человеческом организме после 20-секундных объятий.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Die Welt.

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Согласно исследованию Американского психосоматического общества, уже после 20 секунд объятий в пар наблюдается повышение уровня окситоцина.

Когда человека обнимают, он чувствует доверие, симпатию, безопасность и спокойствие - это благоприятно как для психики, так и для физического самочувствия. В эти моменты организм вырабатывает сигнальные вещества, которые в народе называют "гормонами счастья". Например, окситоцин оказывает успокаивающее действие, помогает избавиться от стресса и укрепляет межчеловеческие отношения.

Впрочем, чтобы улучшить свое самочувствие, необязательно обнимать человека. Так, в университете шведского города Шевде было обнаружено положительное влияние объятий с собаками.

А невролог Себастьян фон Берг из Бремена также советует обнимать дерево.

"Это кажется смешным, но если один раз попробовать, вы заметите: это дает приятное, сильное чувство", - говорит он.

Исследователи из японского Университета Тохо, наблюдая за частотой сердечных сокращений новорожденных, установили, что "средние" по силе объятия отца успокаивают лучшим образом - не только детей, но и родителей.

Биопсихолог Себастьян Окленбург из Бохума изучает вместе с коллегами, влияет ли эмоциональный контекст на то, как обнимаются люди.

"Из наблюдений за сотнями встреч в зонах прилета и вылета в аэропорту мы сделали вывод: если имеют место чувства, люди чаще обнимают другого человека левой рукой. Левая половина тела управляется правым полушарием головного мозга, которое активно участвует в обработке положительных и отрицательных эмоций", - прокомментировал ученый.

Кстати, ученые обнаружили, что медленное поедание вкусной пищи также может повысить выработку окситоцина.

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Автор: УНИАН