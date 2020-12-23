Сексолог доктор Джесс О’Рейли рассказывает, что люди часто бывают недовольны своими партнерами, потому что те не проявляют в сексе инициативы.

Сексуальная жизнь — структура динамичная и меняющаяся. Невозможно добиться того, чтобы хорошо было всегда. Временами что-то идет не так, а мы не можем найти источник проблемы.

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Инициатор секса всегда кто-то один

Сексолог доктор Джесс О’Рейли рассказывает, что люди часто бывают недовольны своими партнерами, потому что те не проявляют в сексе инициативы. «Большинство людей хочет, чтобы их партнеры тоже начинали заигрывания первыми — это позволяет им чувствовать себя желанными».

Что делать: Если инициатором обычно выступает партнер, а не ты, дай ему возможность почувствовать себя сексуальным, сделай первый шаг, и ты будешь вознаграждена. Если же обычно это ты — кажется, вам пора поговорить серьезно.

Ты давно не мастурбировала

Мастурбировать полезно. Независимо от того, состоишь ты в отношениях или нет, самоудовлетворение — это возможность открыть новые горизонты, лучше познакомиться со своим телом и найти новые источники удовольствия.

Что делать: ты многое упускаешь, если забываешь доставить самой себе удовольствие.

Вы не говорите о сексе

Многим парам трудно дается этот барьер — нам вбили в голову, что говорить о таких вещах не принято. Даже если вы не из стеснительных и не занимаетесь любовью только под одеялом при выключенном свете, это не значит, что вы можете откровенно поговорить друг с другом.

Более того, если ты практикуешь «секс ради секса» и у тебя нет постоянного партнера, тем более необходимо озвучить, чего ты ожидаешь от своего нового любовника. Важно, чтобы ваши ожидания совпадали.

Что делать: начни с простого. Например, «мне нравится, как ты выглядишь без одежды». Расскажи ему, что именно тебе нравится в том, что он делает.

Вы всегда делаете одно и то же

Сексуальная жизнь — далеко не всегда «праздник, который всегда с тобой». Но вот если сценарий ваших постельных игр ты можешь предугадать вплоть до мелочей — это повод насторожиться. И это не просто слова. Исследования показали, что, если награда непредсказуема, уровень дофамина в два раза выше, чем когда «приз» ожидаем.

Что делать: что угодно из того, чего ты не делала раньше. Не берись за кардинальные перемены — не стоит встречать бойфренда в костюме красной шапочки с плеткой в руке, начни с малого: с новой позы, сексуального шепота на ухо, других приятных бонусов.

Иногда ты соглашаешься на секс, хотя тебе совершенно не хочется

«Секс из жалости» — что может быть хуже? Немало женщин шли на поводу у своих партнеров и соглашались «уступить», чтобы сделать им приятное. Запомни: одно дело, когда тебе не хочется, но ты знаешь, что «раскочегаришься» в процессе, и совсем другое, когда ты уверена, что все «действо» будет проходить со стиснутыми зубами.

Что делать: точнее, не делать. Помни, что секс должен быть радостью для вас обоих, «продавать» секс за доброту, комплименты и красивое платье — последнее дело.

Одному из вас совершенно плевать на оргазм другого

Как ты, наверное, знаешь, женщине очень непросто получить оргазм исключительно от вагинального секса — таких счастливиц около 30%. Но это не значит, что он должен вообще игнорировать твой оргазм. Да, кульминация — не самое важное в сексе, но это приятное его завершение.

То же правило действует в обратном направлении — есть мужчины, которым очень сложно кончить, и такие вещи нельзя игнорировать. Секс — история взаимная, и плохо дело, если вам плевать на удовольствие друг друга. Ну, не было и не было — в другой раз ему/ей повезет больше.

Что делать: если ему плевать, понравилось тебе или нет - беги. Но если он скорее находится в заблуждении, что ты кончила, а тебе так и не удалось достичь оргазма, расскажи ему об «альтернативных вариантах». В конце концов, у него в инструментарии не только детородный орган.

Вы никогда не обнимаетесь после секса

Исследователи из университета в Торонто провели эксперимент, опросив 335 участников (138 мужчин и 197 женщин), насколько они удовлетворены своими отношениями. Исследователи также стремились выяснить, какие факторы влияют на качество сексуальной жизни.

Оказалось, что ни прелюдия, ни сам половой акт не оказывают большого влияния на степень удовлетворенности, а вот объятия после секса — очень даже. Результат исследования показал, что пары, проводившие больше времени после секса, обнимаясь, целуясь и лаская друг друга, довольнее своей интимной жизнью, чем те, которые сразу засыпают.

Тебе больно во время секса

Секс не должен быть болезненным ни в один из дней цикла. Но идеально бывает не всегда. Главный совет всегда остается неизменным: если занятия любовью доставляют тебе неприятные ощущения, обращайся к врачу.

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Автор: УНИАН