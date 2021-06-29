Считается, что женщины любят ушами. Вместе с тем эксперты утверждают, что мужчины любят ушами не меньше, однако не все женщины виртуозно владеют искусством выбрать правильные слова.

Если женщинам подойдет любой комплимент, то с мужчинами сложнее. Здесь важно не нарушить множество негласных табу и не скатиться к откровенному моветону, отмечают эксперты.

Предлагаем разобраться, что никогда нельзя говорить мужчине.

Первое: уси-пуси, пупсики-зайчики и обращения типа «малыш» и «зая» должны навсегда исчезнуть из вашего лексикона.

Во вторых, пошлости и банальности из серии «ты прикольно одет».

В-третьих, вопросы, свидетельствующие о вашем не владении какой-то темой («А кто такой Каддафи?»).

Конечно, вы не обязаны знать все, но если темы политики и футбола – не ваш конек, то лучше промолчать или с улыбкой обойтись общими фразами. Например, пошутить, что вы предпочитаете выступить экспертом в другой области.

В списке табу – воспоминания о своем бывшем, критика его мамы, хоть она трижды неправа, регулярно повторяющийся вопрос "а ты меня любишь?", а также критика его подарков. Никогда нельзя давать негативные комментарии любому позитивному порыву в ваш адрес, иначе, требуя лилии вместо роз, вы рискуете стать женщиной, которой никогда не дарят цветы.

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Критика мужчины в присутствии посторонних, желание не слушать его, а говорить, а также попытка с первых свиданий взять роль лидера – самые распространенные ошибки, способные перечеркнуть любые страстные мотивы в отношениях.

Главное, что объединяет всех мужчин без исключения, независимо от статуса и привычек, – это подтверждение собственной значимости. Подбадривать его, поднимать самооценку, поддерживать – вот прямая задача каждой мудрой женщины. При этом важно не перехвалить мужчину, чтобы не спровоцировать манию величия.

Что хочет слышать мужчина: список комплиментов

Какие комплименты способны заставить его подсознательно тянуться к вам и чувствовать себя с вами комфортно и уверенно?

Во-первых, любой мужчина, даже самый инфантильный, всегда и во всем ищет подтверждения своей силы, оценки «племенных» качеств. Поэтому даже самые простые замечания из серии "ты такой сильный!" после того, как он виртуозно откроет крышку или вобьет гвоздь с одного удара, будут очень приятны ему.

Комплименты, подчеркивающие сексуальность, - еще одна любимая мужская тема. "Мне никогда не было так хорошо", особенно если это правда и если обстановка подходящая к таким трепетным признаниям.

Смейтесь над его шутками. Чувство юмора – главный показатель ума, а потому любому мужчине приятно казаться человеком, способным удивить своим остроумием. "Милый, я смеялась до слез! Не могу забыть, как ты сказал...»

Используйте опыт классиков или киношедевров. Одним из лучших примеров правильного комплимента стал эпизод из фильма «Легенда Зорро», где Кэтрин Зета-Джонс, спасая себя, льстила злодею: «Когда вы так близко, у меня сбивается дыхание». Любой мужчина в такой ситуации теряет волю.

Умение убедить сделать что-то по-вашему в формате комплимента - высший пилотаж. Попробуйте что-то типа: «Я не настаиваю, просто ты сделаешь это лучше других!»

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Автор: Иван Бойко