Жариная картошка, хот-дог и даже сыр с вином - это все не для идеального секса! Рассказываем почему.

Ученые называют их «убийцами либидо», а суеверные люди в супермаркетах даже обходят стороной ряды с ними в день свидания. И это касается не только чеснока, который тоже по понятным причинам лучше не есть.

Предлагаем вам топ-5 продуктов, которые лучше исключить из своего меню накануне романтического вечера, особенно если вы уверены в его жарком и страстном окончании.

Картофель фри

Жареная картошка с трансжирами отвечает за снижение уровня тестостерона и снижение циркуляции крови (а это как раз противоположно тому, что тебе нужно для эрекции), пишет maximonline. Кроме того, картофель фри еще обычно обильно приправлен солью, которая отрицательно сказывается на твоем артериальном давлении.

Хот-доги

В хот-догах полным-полно насыщенных жиров. В преддверии такого ответственного мероприятия, как секс, лучше отказаться от любых жиров, а уж от насыщенных — в первую очередь. Они вызывают проблемы с кровообращением, а ведь тебе нужно, чтобы кровь поступала во все органы равномерно.

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В целом любой джанк-фуд лучше исключить: после него ты станешь вялым и медлительным.

Сыр

Сыр иногда называют убийцей либидо. Он способен сделать твою сперму более вязкой (примерно аналогичное действие оказывает хурма на слюну). К тому же у многих людей сыр вызывает в животе чувство тяжести.

Энергетики

Кратковременный выброс энергии скоро сменится усталостью, общей вялостью и нервным раздражением. А если ты случайно выпьешь слишком много энергетиков (мы же не знаем, как у тебя обычно проходят свидания!), может наступить передозировка: раскоординация движений, бешено колотящееся сердце, повышенная потливость и «по-моему, моя девушка только что куда-то ушла».

Вино

Понимаем твое удивление: какое же свидание обходится без пары бокалов (а то и бутылки) красного, белого или, бывает, розового. Вино раскрепощает, снижает внутренние запреты, да, это так. Но что касается остальных аспектов секса, то лучше обойтись без красного, белого или розового. Алкоголь снижает чувствительность к прикосновениям. К тому же ты, наверное, и сам знаешь, что после нескольких бокалов достичь эрекции сложнее, чем на трезвую голову.

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Автор: Иван Бойко