Эксперт утверждает, что эти проблемы идут из головы, поэтому легко прорабатываются с психологом или сексологом.

Ранее женщинам с повышенным сексуальным влечением часто ставили диагноз так называемого "бешенства матки", а тех, кто не мог достичь оргазма, награждали клеймом "фригидности".

В ХХІ веке сексологи уверяют, что выше упомянутые особенности присущи организму многих женщин и не требуют лечения. Почему? Расскажем подробнее.

Сексолог и психолог Екатерина Бучинская объяснила Obozrevatel, что нимфомания – это когда очень много хочется секса. Но это не расстройство, а физиологический аспект и данность, с которой человек рождается.

"Как у кого-то потребность больше кушать. Это точно также и абсолютно нормально. Женщина может хотеть пять раз в день, для нее это круто. Вопрос в другом – чтобы найти партнера, который это принимает и удовлетворяет", – говорит эксперт.

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По словам специалиста, нимфомания сильно раскрученная. Обычно нимфоманками называют женщин с сильным половым желанием, которые не знают, как удовлетворять свою потребность для себя и без крайностей.

"Здесь может скрываться психологическая скрытая выгода. "Нимфоманками" могут быть женщины, которым в детстве не хватило любви и принятия папы. Для них любовь – это когда есть близость и контакт, но они не умеют правильно строить отношения и выстраивать диалог с партнером. Поэтому выбирают только секс, даже не понимая этого", – подчеркивает эксперт.

Как говорит сексолог, реальные проблемы в сексе начинаются, когда партнеры не подходят друг другу из-за разной половой конституции.

"Высокая половая конституция не значит, что этому человеку нужен постоянный секс с проникновением. Нужна разрядка и сексуальные игры. К примеру, взаимная мастурбация. Она поможет, чтобы не насиловать себя и не делать жертвой", – утверждает эксперт.

Бучинская утверждает, что такому человеку главное, чтобы присутствовали эти ласки, чтобы он не закрылся и не ушел сам мастурбировать по-тихому в ванную или искать кого-то на стороне.

"С утра это может минет или другие оральные ласки, в обед – мастурбация, а вечером – петтинг или секс. Секс-шоп в помощь. Там есть и мужские мастурбаторы, и разные игрушки, которые можно использовать вместе. Также можно вместе смотреть порно. Главное – чтобы партнер не чувствовал себя одиноким и покинутым", – отмечает сексолог.

Что касается фригидности, то по словам эксперта – это очень устарелое понятие, описывающее женщин, которые не могут испытывать оргазм. Сейчас фригидность называют аноргазмией - это сексуальное расстройство есть у очень минимального процента женщин.

"Сексуальность начинает формироваться с момента рождения: были ли запреты на мастурбацию, просмотр порно или говорили, что хорошие девочки не занимаются сексом и так далее. Такие негативные установки сформировали отношение к сексу, как к чему-то плохому и грязному", – рассказывает Бучинская.

По словам психолога, это может перенестись во взрослую жизнь и доставить немало неприятностей. Например, повлиять на первый сексуальный опыт и оставить отторжение к сексу на всю жизнь. Кроме того на отсутствие оргазма влияют не доверительные отношения с партнером, отсутствие прелюдии, ласки и спокойствия, стресс, напряжение, нежелание и другие факторы неблагоприятной атмосферы.

Эксперт утверждает, что эти проблемы идут из головы, поэтому легко прорабатываются с психологом или сексологом. По ее словам, нельзя называть фригидной женщину, которая просто до конца себя не познала.

"Есть такие партнеры, которые говорят: "С тобой что-то не так. Со мной все кончали, а ты неправильная". Это наслаивается как триггер. Это, как ребенку говорить, что он дебил, - он вырастет дебилом. А если говорить, что он – гений, то он и станет гением", – объясняет сексолог.

Ранее эксперт объяснила, почему после секса иногда хочется плакать.

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Автор: Виолетта Орлова