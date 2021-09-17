Среди таких фактов - уверенность в себе влияет на качество оргазма. Исследователи доказали, что от уверенности женщины в постели зависит и качество ее оргазма.

Кто-то считает, что знает о женском оргазме почти все, а другие уверены, что это одна из самых загадочных сторон сексуальной жизни. Британские эксперты решили назвать неожиданные факты об оргазме.

Первый из них - это то, что с возрастом оргазм становится лучше. Количество занятий сексом по мере старения человека снижается, но возраст не говорит об их качестве. С годами достичь оргазма становится проще. Статистика показывает, что 61% девушек от 18 до 24 лет испытывали оргазм во время последнего занятия сексом, при этом в группе женщин старше 30 их уже 65%, а в группе женщин от 40 до 55 - более 70%.

Второй - презервативы не влияют на качество оргазма. Принято считать, что презервативы негативно влияют на качество оргазма, но это не так. Женщины одинаково остро испытывают оргазм, когда мужчина использует презерватив и когда не использует.

Третий факт - оргазмы являются болеутоляющими. Мысль о том, что секс способен облегчить головную боль, имеет под собой научную подоплеку. Исследователи обнаружили, что оргазм облегчает любую боль, включая артрит, послеоперационные осложнения.

Четвертый - множественные виды сексуальной активности облегчают оргазм. Для женщины значительно проще ощутить оргазм, если она участвует одновременно в нескольких видах сексуальной активности. Например, при сочетании вагинального и орального секса.

Пятый - поиски точки G позволяют облегчить достижение оргазма. Далеко не все специалисты согласны с существованием точки G, но некоторые ученые считают, что это район женских гениталий, который содержит множество нервных окончаний.

Шестой неожиданный факт это то, что уверенность в себе влияет на качество оргазма. Исследователи из Университета Индианы доказали, что от уверенности женщины в постели зависит и качество ее оргазма. И чем больше комплексов испытывают представительницы прекрасного пола по поводу своего внешнего вида, тем больше проблем с оргазмом их ожидает.

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Седьмой факт - для некоторых женщин достижение оргазма может потребовать больше времени. Статистика показывает, что некоторым женщинам для достижения оргазма требуется на 20 минут больше, чем мужчинам. И если это именно ваш случай, то вам нужно научить партнера немного притормаживать в постели.

Восьмой факт - мужчины все еще не понимают женщин. 85% представителей сильного пола считали, что их партнерши испытывали оргазм во время последнего секса. В реальности - это произошло лишь у 64% женщин, пишет nashamama.

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Автор: Виолетта Орлова